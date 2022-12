Holiday Fatigue: न्यू ईयर पार्टी के बाद थकान से बचना है? अपना लें ये टिप्स.. मिनटों में हो जाएंगे तरोताजा

Holiday Fatigue Is Real Here's How to Cope: साल में एक बार आने वाली लंबी छुट्टियों का जोश बस कुछ ही दिनों तक रहता है, हम में से कई लोग इसके लिए योजना बनाने में महीनों लगाते हैं. पार्टियां और उत्सव का समय ज्यादातर लोगों के लिए आनंददायक हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि छुट्टियां आने और जाने के बाद वे थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं. इस भावना को 'फेस्टिव बर्नआउट' या 'हॉलिडे बर्नआउट' भी कहा गया है.

छुट्टियों के बाद थकान क्यों होती है?

छुट्टियों के बाद बहुत से लोगों को थकान क्यों महसूस होती है? और छुट्टियों के खत्म होने के बाद आप थका हुआ महसूस न करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

हम में से कई छुट्टियों के मौसम में बहुत कम समय में कई तनावों के संपर्क में आते हैं, चाहे वह उपहारों के लिए लाइन में लगना हो, दोस्तों या परिवार से मिलने के रास्ते में ट्रैफिक में रूकना हो, पैसे की चिंता हो या परिवार को देखने का तनाव हो.

समस्या का दिमागी कनेक्शन

जैसे ही आपका मस्तिष्क एक तनाव कारक को देखता है, यह आपके सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, जो शरीर के 'संघर्ष करने या प्रसन्न होने' की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है. यह आपके शरीर को सतर्क रहने और आपको तनावपूर्ण स्थिति से निकालने के लिए तैयार करता है.

जब सहानुभूति तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, तो शरीर एड्रेनालाईन का उत्पादन करता है और कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है - हार्ट के जरिए अधिक रक्त पंप किया जाता है, फेफड़ों में हवा की मात्रा बढ़ जाती है, और देखने और सुनने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है. आप इन परिवर्तनों को अधिक पसीने से तर महसूस करने या धड़कन तेज होने के रूप में अनुभव कर सकते हैं.

खुद को थका महसूस क्यों करते हैं?

लेकिन जैसा कि हम छुट्टियों के दौरान बार-बार होने वाले तनाव का सामना करते हैं, इससे इस तनाव प्रतिक्रिया से जुड़ी शरीर प्रणालियों के भीतर स्थायी परिवर्तन हो सकते हैं - अंत में आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं.

खासकर, यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रियता के प्रति अधिक कुशल बना सकता है और पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र के प्रभावों को कम कर सकता है, जो आपके शरीर को तनाव प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने में मदद करता है. इसमें कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ उत्पादन भी होता है, जो आपकी ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हार्मोन है और इसका स्तर बढ़ने पर आपका रात में सोना मुश्किल हो सकता है. या आप बिना किसी कारण के चिड़चिड़े हो सकते हैं, या फिर अति-उत्तेजित महसूस कर सकते हैं और आराम करने में असमर्थ हो सकते हैं.

इसी के साथ, जब क्रिसमस या नए साल के जश्न से जुड़ी छोटी तनावपूर्ण घटनाओं के कारण आपकी कोर्टिसोल सक्रियता बहुत लंबे समय तक रहती है तो उसके बाद कई बार आपका शरीर कम दैनिक कोर्टिसोल स्तर का उत्पादन करता है. दरअसल, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की निरंतर सक्रियता आपके शरीर की तनाव से उबरने और पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करने की क्षमता को बाधित करती है, जिससे उत्सव की थकावट की भावना पैदा होती है.

थकावट दूर करने के उपाय

1. स्मरण

तनाव के नकारात्मक प्रभाव को कम करने का एक तरीका सकारात्मक भावनाओं को याद करना है. याद करने से आपको अपने अनुभवों पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है, जिससे आपको अपने जीवन को अधिक संतुलित तरीके से देखने में मदद मिलती है.

आप इस गतिविधि को स्वयं या इससे भी बेहतर, अपने प्रियजनों के साथ कर सकते हैं. तस्वीरों जैसे संकेतों का उपयोग करके अच्छे समय के बारे में याद करें. उन पर परिवार और दोस्तों के साथ चर्चा करें. यदि आप अकेले हैं, तो अपनी आंखें बंद करें और अपनी यादों के बारे में सावधानी से सोचें, या उन्हें लिख लें. आप इस गतिविधि में जितना अधिक प्रयास करेंगे, आपके परिणाम उतने ही बेहतर होंगे.

छुट्टियों के मौसम के दौरान आपकी सकारात्मक भावनाओं को फिर से अनुभव करने की कोशिश करने से आपके शरीर को यह याद दिलाने में मदद मिलेगी कि अच्छा महसूस करना कैसा लगता है.

2. संगीत सुनें

यदि आपको आराम करना मुश्किल लगता है, सोने में कठिनाई होती है या छुट्टियों के मौसम के बाद कई घंटों तक सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, तो अपने जीवन में और संगीत लाने का प्रयास करें. सोने से पहले यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. संगीत तनाव कम करने के साथ जुड़ा हुआ है, और तनाव कम करने से थकावट के लक्षणों को कम करने में मदद मिलेगी.

यह कोई भी संगीत हो सकता है जिसे आप पसंद करते हैं, जब तक यह वास्तव में आपको बेहतर महसूस कराता है. यदि आप संगीत के सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करना चाहते हैं, तो इसे पूरे दिन सुनें या फिर इसके साथ नृत्य करने का प्रयास करें - या तो स्वयं या प्रियजनों के साथ.

3. अच्छे दिन की आशा करें

कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ें. हमेशा अपने मन में पॉजिटिव थिकिंग रखें. हर सुबह सोकर उठने के बाद प्रार्थना करें. ईश्वर का धन्यवाद दें कि आप और आपका परिवार ठीक है. आज का दिन अच्छा बीतेगा, मुझे कामयाबी और शांति मिलेगी. ऐसी सकारात्मक सोच से भी आप छुट्टियों के बाद की थकान से बच सकते हैं.

