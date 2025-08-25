हरी सिकनेस किसे कहते हैं, ये 5 इशारे बताते हैं कि आप हो चुके हैं इस जल्दबाजी के शिकार

What Is Hurry Sickness: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपने काम, गोल और जिम्मेदारियों के पीछे इतने भाग रहे हैं कि उन्हें रुककर सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता. ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइन, सोशल मीडिया की होड़ और बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत. इन सबके बीच कई लोग ऐसे हालात का शिकार हो जाते हैं जिसे 'हरी सिकनेस' कहते हैं. ये कोई फिजिकल डिजीज नहीं बल्कि एक मेंटल और बिहेवियरल कंडीशन है, जिसमें इंसान हमेशा जल्दी में रहने लगता है और हर काम को फटाफट निपटाने की कोशिश करता है.

हरी सिकनेस क्या है?

‘Hurry Sickness’ शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1970 के दशक में 2 हार्ट स्पेशलिस्ट मेयर फ्राइडमैन और रे रोजनमैन ने किया था. उन्होंने बताया कि जो लोग हमेशा समय से लड़ते रहते हैं, हर काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं और अगर चीजें उनकी प्लानिंग से बाहर हो जाएं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं. वो इस सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं. दरअसल, यह एक तरह की क्रॉनिक जल्दबाजी की आदत है, जो धीरे-धीरे इंसान की मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ दोनों पर बुरा असर डालती है.

ये 5 इशारे बताते हैं कि आप हरी सिकनेस के शिकार हैं

1. हमेशा घड़ी पर नजर रखना

आपको लगता है कि हर सेकंड बर्बाद हो रहा है और बार-बार घड़ी देखते हैं. ट्रैफिक, मीटिंग या लाइन में खड़ा होना आपके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है.

2. मल्टीटास्किंग की आदत

एक साथ कई काम करने की कोशिश करना और किसी एक पर भी पूरी तरह फोकस न कर पाना. जैसे- फोन पर बात करते हुए ईमेल टाइप करना या खाना खाते समय फाइल देखना.

3. इंतजार से चिढ़ना

चाहे ऑनलाइन फूड ऑर्डर हो या लिफ्ट का इंतजार- आप में पेशेंस नहीं रहता. छोटी-सी देरी भी आपको परेशान और गुस्सैल बना देती है.

4. हर काम में जल्दीबाजी

तेज चलना, जल्दी-जल्दी खाना, लोगों की बात बीच में काट देना और काम को बस निपटाने की जल्दबाजी करना.

5. काम खत्म होने के बाद भी बेचैनी

जब सारे काम पूरे हो जाते हैं तब भी दिमाग अगले काम की तैयारी करने लगता है. आराम करने का समय आने पर भी बेचैनी महसूस होती है.



सेहत पर क्या असर डालती है हरी सिकनेस?

1. मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है

लगातार जल्दबाजी में रहने से ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है और कॉर्टिसोल (Stress Hormone) का लेवल बढ़ने लगता है. ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इरिटेशन का कारण बन सकता है.

2. दिल की बीमारियों का खतरा

फ्राइडमैन और रोजनमैन की रिसर्च के मुताबिक, हरी सिकनेस का सीधा असर हार्ट हेल्थ पर पड़ता है. हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

3. डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां

जल्दी-जल्दी खाने से एसिडिटी, गैस और हाजमें से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं.

4. सोने में परेशानी

हमेशा अगले दिन की प्लानिंग या काम की चिंता करते रहने से नींद पूरी नहीं हो पाती.

5. रिश्तों में दूरी

जल्दबाजी और चिड़चिड़ेपन की वजह से रिश्तों में तनाव आता है और लोग आपको इनसेंसेटिव मानने लगते हैं.

हरी सिकनेस से कैसे बचें?

1. टाइम मैनेजमेंट सीखें

हर काम की प्रायोरिटीज तय करें. जरूरी और गैर-जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं ताकि आप खुद को ओवरलोड न करें.

2. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें

दिन में 10-15 मिनट ध्यान लगाने या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें. ये आपके दिमाग को शांत करेगा और धैर्य बढ़ाएगा.

3. एक समय पर एक काम करें

मल्टीटास्किंग से बचें. जब आप पूरी तरह एक काम पर फोकस करेंगे तो वो बेहतर और जल्दी होगा.

4. आराम को अहमियत दें

नींद पूरी करें, ब्रेक लें और छुट्टी के दिन काम से दूर रहें. ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है.

5. नेचर से जुड़ें

पार्क में टहलें, पौधे लगाएं या परिवार के साथ समय बिताएं. ये छोटी-छोटी चीजें मन को संतुलित रखती हैं.