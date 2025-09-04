सोशल मीडिया पर छाया ‘आइस बाथ थैरेपी’ का क्रेज, जानें क्यों बर्फीले पानी में डुबकी लगाना बना नया फैशन

What Is Ice Bath Therapy: बदलते जमाने के साथ ही आजकल लोग फिटनेस और हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं. एक्सरसाइज करना, जिम जाना और डाइट पर ध्यान देना अब केवल एथलीट्स तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि आम लोग भी इसे अपनाने लगे हैं. आजकल एक नई थैरेपी काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसका नाम है आइस बाथ थैरेपी. आमतौर पर आइस बाथ थैरेपी का सहारा एथलीट्स एक्सरसाइज करने के बाद लेते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर कई इंफ्लुएंसर की भी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें वो बर्फ से भरे टब में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे क्यों फिटनेस लवर्स इस थैरेपी का सहारा लेते हैं.

क्या है आइस बाथ थैरेपी

कोल्ड वॉटर इमर्शन के नाम से भी पॉपुलर आइस बाथ थैरेपी आमतौर पर एथलीट्स की फेवरेट मानी जाती है. इसमें एक्सरसाइज या किसी हैवी फिजिकल एक्टिविटी के बाद बर्फ से भरे ठंडे पानी के टब में बैठना होता है. यह पानी नॉर्मल पानी से काफी ज्यादा ठंडा होता है और इसमें ढेर सारी बर्फ डाली जाती है. आइस बाथ थैरेपी का मुख्य उद्देश्य शरीर को तुरंत ठंडा करके मांसपेशियों को आराम पहुंचाना होता है. कई लोग ऐसा मानते हैं कि इससे थकान कम होती है और मसल्स में आई सूजन भी घटती है.

एथलीट्स की पसंद

फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो एथलीट्स को हर दिन लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उनके मसल्स में दर्द और सूजन होना एक बेहद आम बात है. इसी दर्द और सूजन को दूर करने के लिए एथलीट्स आइस वॉटर बाथ का सहारा लेते हैं. ठंडे पानी में बैठने से ब्लड वेसल्स सिकुड़ते हैं और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे सूजन और दर्द में काफी ज्यादा आराम मिलता है.

फायदे

आइस बाथ थैरेपी लेने के बाद शरीर काफी हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है, जिससे खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं. अक्सर लोगों के जेहन में यह सवाल आता है कि क्या आइस बाथ थैरेपी सिर्फ एथलीट्स के लिए है या आम लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं.





हैवी वर्कआउट

जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं या काफी हैवी वर्कआउट करते हैं, वे आइस बाथ थैरेपी का सहारा ले सकते हैं. अगर आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है, मसल्स में सूजन रहती है और आप ट्रेनिंग सेशन के बाद बेहतर महसूस करना चाहते हैं, तो आप भी इस बाथ थैरेपी को ट्राई कर सकते हैं.

डॉक्टर की सलाह

आइस बाथ थैरेपी से दिल के मरीजों या फिर किसी चोट या इंफेक्शन से जूझ रहे लोगों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए. अगर आप भी आइस बाथ थैरेपी ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए.

