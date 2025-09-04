सोशल मीडिया पर छाया ‘आइस बाथ थैरेपी’ का क्रेज, जानें क्यों बर्फीले पानी में डुबकी लगाना बना नया फैशन
Advertisement
trendingNow12908063
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सोशल मीडिया पर छाया ‘आइस बाथ थैरेपी’ का क्रेज, जानें क्यों बर्फीले पानी में डुबकी लगाना बना नया फैशन

Ice Bath Therapy: बदलते समय के साथ फिटनेस के लिए भी लोग अब तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं. बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं तो कई लोग आइस बाथ थैरेपी का भी सहारा लेते हैं. आज हम आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही आइस बाथ थैरेपी आखिर क्या है और शरीर को इसके क्या फायदे मिलते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया पर छाया ‘आइस बाथ थैरेपी’ का क्रेज, जानें क्यों बर्फीले पानी में डुबकी लगाना बना नया फैशन

What Is Ice Bath Therapy: बदलते जमाने के साथ ही आजकल लोग फिटनेस और हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं. एक्सरसाइज करना, जिम जाना और डाइट पर ध्यान देना अब केवल एथलीट्स तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि आम लोग भी इसे अपनाने लगे हैं. आजकल एक नई थैरेपी काफी तेजी से वायरल हो रही है जिसका नाम है आइस बाथ थैरेपी. आमतौर पर आइस बाथ थैरेपी का सहारा एथलीट्स एक्सरसाइज करने के बाद लेते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर कई इंफ्लुएंसर की भी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें वो बर्फ से भरे टब में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे क्यों फिटनेस लवर्स इस थैरेपी का सहारा लेते हैं.

क्या है आइस बाथ थैरेपी
कोल्ड वॉटर इमर्शन के नाम से भी पॉपुलर आइस बाथ थैरेपी आमतौर पर एथलीट्स की फेवरेट मानी जाती है. इसमें एक्सरसाइज या किसी हैवी फिजिकल एक्टिविटी के बाद बर्फ से भरे ठंडे पानी के टब में बैठना होता है. यह पानी नॉर्मल पानी से काफी ज्यादा ठंडा होता है और इसमें ढेर सारी बर्फ डाली जाती है. आइस बाथ थैरेपी का मुख्य उद्देश्य शरीर को तुरंत ठंडा करके मांसपेशियों को आराम पहुंचाना होता है. कई लोग ऐसा मानते हैं कि इससे थकान कम होती है और मसल्स में आई सूजन भी घटती है.

एथलीट्स की पसंद
फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो एथलीट्स को हर दिन लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उनके मसल्स में दर्द और सूजन होना एक बेहद आम बात है. इसी दर्द और सूजन को दूर करने के लिए एथलीट्स आइस वॉटर बाथ का सहारा लेते हैं. ठंडे पानी में बैठने से ब्लड वेसल्स सिकुड़ते हैं और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे सूजन और दर्द में काफी ज्यादा आराम मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फायदे
आइस बाथ थैरेपी लेने के बाद शरीर काफी हल्का और एनर्जेटिक महसूस करता है, जिससे खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं. अक्सर लोगों के जेहन में यह सवाल आता है कि क्या आइस बाथ थैरेपी सिर्फ एथलीट्स के लिए है या आम लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं.

fallback
 

हैवी वर्कआउट 
जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं या काफी हैवी वर्कआउट करते हैं, वे आइस बाथ थैरेपी का सहारा ले सकते हैं. अगर आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है, मसल्स में सूजन रहती है और आप ट्रेनिंग सेशन के बाद बेहतर महसूस करना चाहते हैं, तो आप भी इस बाथ थैरेपी को ट्राई कर सकते हैं.

डॉक्टर की सलाह
आइस बाथ थैरेपी से दिल के मरीजों या फिर किसी चोट या इंफेक्शन से जूझ रहे लोगों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए. अगर आप भी आइस बाथ थैरेपी ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

ice bath therapyice water bath

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
breaking news live today
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;