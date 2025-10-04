Advertisement
trendingNow12948223
Hindi Newsलाइफस्टाइल

जब अपनी ही काबिलियत पर होता है शक, करियर में सफल होने के बाद भी हो सकते हैं इस सिंड्रोम का शिकार!

क्या आपको लगता है कि आप किसी लायक नहीं है. लाइफ में जो कुछ भी मिला है वह महज किस्मत और लोगों की मदद से मिला है तो शायद आप इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब अपनी ही काबिलियत पर होता है शक, करियर में सफल होने के बाद भी हो सकते हैं इस सिंड्रोम का शिकार!

क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी उपलब्धियां बस किसी किस्मत या अवसर का नतीजा हैं और असल में आप उतने काबिल नहीं हैं जितना लोग सोचते हैं? अगर हां, तो शायद आप 'इम्पोस्टर सिंड्रोम' से गुजर रहे हैं. इम्पोस्टर सिंड्रोम शब्द 1978 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों पाउलीन क्लांस और सुजैन इम्स ने गढ़ा था. उन्होंने पाया कि कई अचीवर (ज्यादातर महिलाएं) अपनी उपलब्धियों को मेहनत या योग्यता का परिणाम मानने के बजाय, मात्र संयोग या दूसरों की मदद का नतीजा मानती थीं.

क्या इम्पोस्टर सिंड्रोम
हालांकि यह अवधारणा 1978 में प्रस्तुत की गई थी, 2021 के एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 82 फीसदी लोग कभी न कभी 'इम्पोस्टर' सिंड्रोम का अनुभव करते हैं. यह अध्ययन इस मानसिक स्थिति की व्यापकता को दर्शाता है, जो अचीवर्स में सामान्य है.इम्पोस्टर सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है जिसमें पीड़ित “खुद को धोखेबाज” मानने लगता है. यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी सफलता को अपनी मेहनत या योग्यता का परिणाम नहीं मानता. इसके बजाय, वह सोचता है कि वह “बाहर से देखे जाने वाले” मानदंडों पर खरा नहीं उतरता और कोई भी जल्द ही उसकी असली पहचान का पता लगा लेगा.

कई बड़े स्टार्स इस सिंड्रोम के हुए शिकार
अचरज की बात यह है कि इस सिंड्रोम से कई बड़े नामी लोग भी जूझ चुके हैं. उदाहरण के लिए, अभिनेत्री 'मेरील स्ट्रीप' ने स्वीकार किया कि उन्होंने कई वर्षों तक महसूस किया कि उन्हें उनके पुरस्कारों का हक नहीं है. इसी तरह, संगीतकार लुडेविग वैन बीथोवेन के जीवन में भी यह भाव देखा गया कि वह वह डिजर्व नहीं करते थे जो उन्हें मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

अनन्या पांडे भी हो चुकी है इस सिंड्रोम का शिकार
भारत में भी सेल्फ डाउट करने वालों की कमी नहीं है. इस फेहरिस्त में अनन्या पांडे और सान्या मल्होत्रा का नाम शामिल है. दोनों ने माना था कि अपनी योग्यता पर हमेशा संशय रहता है. पर्दे पर जो देखती हैं लगता है इसमें वो नहीं हैं. सान्या ने ये भी कहा था कि उन्होंने थेरेपी ली जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: कितना खतरनाक है 'Coldrif' Cough Syrup में पाया जाने वाला डाइएथिलिन ग्लाइकॉल? WHO भी दे चुका चेतावनी

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
;