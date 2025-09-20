किस बला का नाम है Jet Belly? जिससे एयर ट्रैवल का मजा होता है किरकिरा, ऐसे बच सकते हैं आप

What is Jet Belly: एयर ट्रैवल करना आजकल बेहद कॉमन हो गया है. लंबी दूरी को कम वक्त में तय करने का ये सबसे कंफर्टेबल जरिया माना जाता है. लेकिन कई लोग फ्लाइट में सफर करने के बाद पेट फूलने, गैस और भारीपन जैसी परेशानियों का सामना करते हैं. इस स्थिति को ही आम भाषा में “Jet Belly” कहा जाता है. यह भले ही कोई गंभीर बीमारी न हो, लेकिन सफर का मजा जरूर खराब कर सकती है.

Jet Belly क्यों होता है?

फ्लाइट के दौरान हवा के दबाव (Air Pressure) में लगातार बदलाव होता रहता है. जैसे-जैसे विमान ऊपर जाता है, एयर प्रेशर कम होने लगता है. ऐसे में शरीर के अंदर मौजूद गैस फैलने लगती है. इसी कारण से पेट फूलना, डकार आना और डिसकंफर्ट महसूस होता है. इसे ही Jet Belly कहा जाता है. इसके अलावा लंबे वक्त तक बैठे रहने, कम फिजिकल एक्टिविटीज, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना और ऑयली या हैवी फूड खाना भी इस परेशानी को बढ़ा देता है.

इसके लक्षण

-पेट फूलना और भारीपन

-गैस या डकार की समस्या

-पेट में ऐंठन या हल्का दर्द

-थकान और बेचैनी

Jet Belly से बचने के उपाय

1. हल्का और सादा खाना खाएं

फ्लाइट से पहले और फ्लाइट के दौरान ऑयली, स्पाइसी और हैवी खाना खाने से बचें. हल्का, सादा और फाइबर बेस्ड फूड लेना बेहतर होता है.

2. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से परहेज करें

सोडा, कोल्ड ड्रिंक या बीयर जैसी चीजें पेट में एक्सट्रा गैस बनाती हैं. सफर के दौरान इनसे दूरी बनाए रखें.

3. पानी पीते रहें

अक्सर लोग फ्लाइट में कम पानी पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन और कब्ज की परेशानी हो सकती है. भरपूर मात्रा में पानी पीते रहने से डाइजेशन बेहतर रहता है और पेट हल्का महसूस होता है.

4. चलते-फिरते रहें

लंबे सफर में हर कुछ घंटों बाद उठकर थोड़ी वॉक करना या स्ट्रेचिंग करना जरूरी है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और गैस की प्रॉब्लम कम होती है.

5. कैफीन और अल्कोहल से बचें

कॉफी और शराब शरीर को डिहाइड्रेट करती है और पेट की परेशानी बढ़ा सकती है. इनका सेवन कम से कम करें.

6. ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें

टाइट कपड़े पेट पर दबाव डालते हैं, जिससे डिसकंफर्ट और गैस की परेशानी और बढ़ जाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.