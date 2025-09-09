नेपाल में क्यों की जाती है कुत्तों की पूजा? जानें क्या है 'कुकुर तिहार पर्व' की खासियत

Kukur Tihar Story: नेपाल का एक अद्भुत पर्व है, जिसे कुकुर तिहार करते हैं, इस पर्व में कुत्तों की पूजा की जाती है. यह पर्व नेपाल की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है. नेपाल के साथ-साथ कुत्तों से प्रति अनोखे सम्मान और प्यार ने इस पर्व को दुनिया भर में फेमस कर दिया है. इस खबर में हम आपको इस पर्व के बारे में डीटेल में बताएंगे.

कुकुर तिहार क्या है?

कुकुर तिहार नेपाल के फेमस तिहार महापर्व का हिस्सा है, जो कि हर साल दीपावली के आसपास मनाया जाता है. यह पर्व पांच दिनों का होता है और इस पर्व के दूसरे दिन कुकुर तिहार मनाया जाता है. इस दिन नेपाल के लोग कुत्तों को देवताओं के जैसा सम्मान करते हैं. चाहे पालतू हो जा आवारा, वे सारे कुत्तों की पूजा करते हैं.

कुकुर तिहार का धार्मिक महत्व

कुकुर तिहार का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म की मान्यताओं से जुड़ा है. दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार, कुत्तों को यमराज के दूर और भगवान भैरव के वाहन के रूप में देखा जाता है. इसके साथ ये भी माना जाता है कि कुत्ते मरने के बाद आत्मा को यमलोक पक पहुंचाते हैं. ऐसे में कुत्तों की पूजा करके यमराज को खुश करने की कोशिश की जाती है और लंबी उम्र की कामना करते हैं.

कैसे होती है कुकुर तिहार की पूजा?

इस दिन कुत्तों को सबसे पहले स्नान कराया जाता है, फिर उनके माथे पर लाल तिलक लगाया जाता है. इसके बाद उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है और उन्हें खास भोजन जैसे चावल, मांस, रोटी और मिठाई परोसी जाती है. ये पर्व बहुत ही ज्यादा इमोशनल और सुंदर होता है.

पालतू और आवारा, दोनों की होती है पूजा

इस दिन पालतू कुत्तों की ही नहीं, बल्कि आवारा कुत्तों की भी पूजा होती है. सड़क पर रहने वाले कुत्तों का भी सम्मान किया जाता है, उन्हें भी स्नान कराया जाता है, माला-तिलक के साथ भोजन कराया जाता है.

Disclaimer

सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी के आधार पर ये खबर लिखी गई है. यहां दी गई जानकारी किसी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखी गई है.