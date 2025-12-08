Advertisement
जरूरत से ज्यादा मिल रही अटेंशन? कहीं Love Bombing का शिकार तो नहीं आपका रिलेशनशिप, ऐसे करें पहचान

Why Love Bombing Happens: कोई हमारी लाइफ में आता है और 1 या 2 मुलाकात में ही वो हमारे लिए सबसे खास हो जाता है. वो आपको स्पेशल फील कराता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो खुश होने की जरूरत नहीं है. आप लव बॉम्बिंग का भी शिकार हो सकते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:53 PM IST
Difference Between Love And Love Bombing: कुछ लोग सालों से साथ रहकर भी दिल में वो जगह कायम नहीं कर पाते हैं जो 2 दिन का आया हुआ शख्स बना लेता है, ये यूं ही नहीं होता है. ऐसे में आपको कुछ पल ठहर कर खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि कहीं आप लब बॉम्बिंग का शिकार तो नहीं हो रहे. चलिए जानते हैं ये लव बॉम्बिंग क्या है और इससे कैसे बचें.

तेजी से होती रिश्ते की शुरुआत
आपकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा शख्स जरूर आया होगा जो आते ही आपका सबसे खास बन गया होगा. कई बार नए रिश्तों की शुरुआत इतनी तेज होती है कि समझ ही नहीं आता कि ये प्यार है या कुछ और है. शुरुआत में ये रिश्ता किसी रोमांटिक फिल्म से कम नहीं होता है. ओवर अटेंशन, हर बार सरप्राइज, बहुत सारी केयरिंग और लवली मैसेज आपको सोचने समझने का मौका ही नहीं देते हैं. लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि कोई लाइफ में आया और अचानक खास हो गया तो जरा रुकिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये लव बॉम्बिंग भी हो सकता है.

क्या होता है लब बॉम्बिंग?
जब बॉम्बिंग उस सिचुएशन को बोल सकते हैं जब आपको जरूरत से ज्यादा अटेंशन, गिफ्ट, प्यार या सरप्राइज मिल रहे हों. ऐसा इसलिए हो सकता है ताकि आप सामने वाले पर जल्दी भरोसा कर लें. इसलिए सामने वाला भी प्यार और केयर की बारिश कर देता है और कई बार लोग इस बारिश में बह जाते हैं. साइकोलॉजिस्ट ये मेंटल और इमोशनल टॉर्चर का एक रूप है और ये अक्सर किसी भी रिश्ते की शुरुआत में होता है और ये महसूस करने में काफी हसीन लगता है, लेकिन इसके पीछे का मकसद आपको कंट्रोल करना हो सकता है. शुरुआत में सामने वाला पहले चंद दिनों में ही शादी या   फ्यूचर की बातें करने लगता है, ऐसा व्यवहार करता है जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं. वो बार बार कॉल या मैसेज करता है, तारीफ करता है, बार बार हाल चाल पूछता है, एक्स्ट्रा केयर और प्यार भरी बातें करता है. 
यह भी पढ़ें: प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट! क्या है केला खाने की सही टाइमिंग? जिम ट्रेनर भी नहीं बताते ये बात

शुरू में होता है हसीन सपना
शुरू में ये काफी मजेदार और रोमांटिक लगता है, लेकिन समय के साथ ये रोमांटिक माहौल टॉर्चर में बदल जाता है. शुरु में की किए गए वादे बाद में दबाव डालने लगते हैं. आमतौर पर लव बॉम्बिंग में तीन चरण होते हैं. पहले चरण में आपको ज्यादा प्यार और महत्व दिया जाता है जिससे आप सुरक्षित महसूस करते हैं. उसके बाद आपको कंट्रोल करने की कोशिश होती है जैसे आप कहां जा रहे हैं, किससे मिले थे. इस तरह परिवार और फ्रेंड सर्कल से दूर किया जाता है और समय पर उपलब्ध रहने की भी उम्मीद होती है. आखिरी चरण में ये वहां चला जाता है जब आप अपनी ही फीलिंग पर शक करने लगते हो. इसके बाद ये रिश्ता जेल की तरह हो जाता है या तो मेंटल टॉर्चर होता है या सामने वाला रिश्ता तोड़कर आपको तड़पता छोड़कर चला जाता है.

लव बॉम्बिंग और प्यार में अंतर
किसी भी रिश्ते में ये पहचानना जरूरी है कि ये प्यार ही है या कहीं हम लव बॉम्बिंग का शिकार तो नहीं हो रहे हैं. जो सच्चा प्यार होता है वो आपके टाइम, आराम और हर चीज में आपकी लिमिट की रिस्पेक्ट करता है. लेकिन लव बॉम्बिंग में सामने वाले को हर बात में हां सुनने की आदत होती है वो आपकी ना को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाने लगता है या बहस करने लगता है. कई बार ये लड़ाई तक पहुंच जाता है. अगर आपका पार्टनर ना नहीं सुनना चाहता है तो ये लव बॉम्बिंग का संकेत हो सकता है. इसके अलावा बिना वजह महंगे गिफ्ट्स, ज्यादा बातें करना, जल्दी मिलने की चाहत और आपकी ना को नहीं मानना लव बॉम्बिंग का साइन हो सकते हैं. ऐसे रिश्ते में आपको सचेत होने की जरूरत है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

how to avoid love bombinglove bombing kya haiHealthy Relationship Tips

