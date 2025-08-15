Gen Z के बीच जमकर वायरल हो रहा है माइक्रोब्लैडिंग ट्रीटमेंट, जानें क्या है ये नया ब्यूटी ट्रेंड

What is Microblading Treatment: कई महिलाएं आइब्रो को शेप थ्रेडिंग के जरिए देती हैं तो बहुत सी महिलाएं इसे वैक्सिंग की मदद से भी शेप में रखना पसंद करती हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आइब्रो बिल्कुल भी धनी नहीं होती है. कई लोग आइब्रो को घना बनाने के लिए माइक्रोब्लैडिंग ट्रीटमेंट का भी सहारा लेते हैं. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है ये माइक्रोब्लैडिंग ट्रीटमेंट और क्यो लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

परफेक्ट आइब्रो

आइब्रो चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती है. एक परफेक्ट आइब्रो चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ ही आपकी पर्सनालिटी को भी निखारने का काम करता है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके आइब्रो में काफी कम बाल होते हैं जिस वजह से आइब्रो को घना दिखाने के लिए लोग आइब्रो पेंसिल या अन्य प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. आजकल माइक्रोब्लैडिंग ट्रीटमेंट ऐसे लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है.

क्या होता है माइक्रोब्लैडिंग ट्रीटमेंट?

माइक्रोब्लैडिंग ट्रीटमेंट एक तरह का सेमी परमानेंट टैटू टेक्निक है जिसमें आइब्रो को नैचुरली घना दिखाने के लिए पिगमेंट इम्प्लांट किया जाता है. इस पिगमेंट इम्प्लांट ट्रीटमेंट में आइब्रो के बीच-बीच में छोटे छोटे हेलर स्ट्रोक बनाए जाते हैं जिससे आइब्रो घना दिख सके. इस ट्रीटमेंट को पूरा होने में लगभग 3 से 5 घंटे का समय लग सकता है.

प्रोसेस

माइक्रोब्लैडिंग ट्रीटमेंट में कई स्टेप्स होते हैं जिनमें से पहला स्टेप होता है फेस कट के हिसाब से आइब्रो को एक परफेक्ट शेप देना. इसके बाद चेहरे पर नम्बिंग क्रीम लगाया जाता है जिससे माइक्रोब्लैडिंग ट्रीटमेंट के दौरान दर्द कम हो. इसके बाद एक स्पेशल पेन के जरिए आइब्रो का आउटलाइन ड्रा किया जाता है जिससे क्लाइंट को आइब्रो शेप का अंदाजा लग सके.

डिफाइन्ड लुक

माइक्रोब्लैडिंग ट्रीटमेंट के बाद हीलिंग प्रोसेस में कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है. इस ट्रीटमेंट के बाद आपके आइब्रो को एक नेचुरल और डिफाइन्ड लुक मिलता है जिससे आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ सकती है. जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा सेंसेटिव होती है उन्हें ये ट्रीटमेंट लेने से बचना चाहिए.