मूड के हिसाब से बदलेगा लिपस्टिक का रंग, 2026 का सबसे अनोखा ब्यूटी ट्रेंड; क्या है 'मूड शिफ्टिंग लिपस्टिक'?

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:10 PM IST
Beauty Trends 2026: क्या आपको पता है कि 'मूड शिफ्टिंग लिपस्टिक' ट्रेंड क्या है? 2026 में ब्यूटी इंड्स्टी में एक बड़ा बदलाव आया है, इस दौरान पुराने मेकअप के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया गया है. आज के समय में 'मूड शिफ्टिंग लिपस्टिक' का ट्रेंड खूब चर्चे में है. ये लिपस्टिक खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ आपकी फीलिंग्स और मूड को भी बेहतर बनाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ये ट्रेंड कैसे काम करता है?

 

कैसे बदलता है लिपस्टिक का रंग?
'मूड शिफ्टिंग लिपस्टिक' ट्रेंड में मूड के हिसाब के लिपस्टिक का रंग बदलता है. यह आपकी बॉडी की गर्मी और होठों की नमी के हिसाब से काम करती है. साइंस कहता है कि जब हम खुश, दुखी या एक्साइटेड होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर छोटे-छोटे बदलाव होते हैं. ये लिपस्टिक उन्हीं बदलावों को भांप लेती है और अपना रंग बदल लेती है. इसका मतलब ये है कि एक ही लिपस्टिक आपको दिन भर में क कई अलग-अलग शेड्स दे सकती है. 

हर किसी के लिए अलग और यूनिक शेड
इसकी खासियत ये है कि यह हर किसी पर एक जैसा रंग नहीं दिखाती. मतलब हर इंसान के शरीर की गर्मी और स्किन टाइप अलग होती है, ऐसे में एक ही लिपस्टिक दो लोगों के होठों पर अलग-अलग रंग की दिख सकती है. ये आपको एक ऐसा शेड देती है, जो सिर्फ आप पर जचे. ऐसे में अगर आप किसी खास मौके पर थोड़ी नर्वस या खुश हैं, तो ये अपने आप एक गहरा और खूबसूरत रंग ले लेगी. 

 

होठों की खूबसूरती और देखभाल
2026 में आई ये स्मार्ट लिपस्टिक्स सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं है, बल्कि ये आपके होठों का ख्याल भी रखती है. इसमें जोजोबा ऑयल और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो होटों को मखमल जैसा नर्म रखती हैं और ड्राई नहीं होने देती. ये लंबे समय तक आपकी होंठ पर लगी रहती है और फैलती नहीं है. इसलिए ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है. 

 

