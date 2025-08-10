मर्दों को 50-70, लेकिन महिलाओं में महज 20-40 साल में हो सकती है ये परेशानी, इन लक्षणों को तुरंत पहचानें
ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि पुरुषों और महिलाओं में किसी बीमारी का एज ग्रुप अलग-अलग हो सकता है. ऐसी ही एक परेशानी का नाम है मियासथीनिया ग्रेविस, जिसके बार में हर किसी को जानना चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:46 PM IST
What is Myasthenia Gravis: मियासथीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, जो मांसपेशियों की कमजोरी और हद से ज्यादा थकान का कारण बनती है. ये बीमारी नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों के बीच कम्यूनिकेशन में रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाते. मियासथीनिया ग्रेविस में बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन (Neuromuscular Junction) पर मौजूद प्रोटीन को निशाना बनाती है, जिससे मांसपेशियों का कंट्रोल कमजोर हो जाता है. ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर महिलाओं में 20-40 साल की उम्र में और पुरुषों में 50-70 साल की उम्र में ज्यादा देखा जाता है.

मियासथीनिया ग्रेविस क्यों होता है?

मियासथीनिया ग्रेविस का बड़ा कारण बॉडी के इम्यून सिस्टम का एब्नॉर्मल बिहेवि.र है. आमतौर पर नर्व्स मांसपेशियों को मैसेज भेजने के लिए एक रासायनिक पदार्थ, जिसे एसिटाइलकोलाइन (Acetylcholine) कहा जाता है, का इस्तेमाल करती हैं. ये संदेश मांसपेशियों के रिसेप्टर्स (Acetylcholine Receptors) के जरिए हासिल किया जाता है, जो मांसपेशियों को संकुचन के लिए प्रेरित करते हैं. मियासथीनिया ग्रेविस में, इम्यून सिस्टम इन रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, जिससे वो खत्म हो जाते हैं या उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. इसके कारण, नर्व्स और मांसपेशी के बीच कम्यूनिकेशन में रुकावट पैदा होती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं. इस बीमारी का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर इसे ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे:- 

1. थाइमस ग्लैंड की एब्नॉर्मेलिटीज: थाइमस ग्लैंड, जो इम्यून का हिस्सा है, मियासथीनिया ग्रेविस के कई मरीजों में असामान्य रूप से बड़ी हो सकती है या उसमें ट्यूमर (थाइमोमा) हो सकता है.

2. जेनेटिक फैक्टर्स: कुछ मामलों में इस बीमारी का जेनेटिक नेचर भी देखा जा सकता है.

3. इंफेक्शन या तनाव: वायरल इंफेक्ट, तनाव, या दूसरी बीमारियां इस डिजीज को एक्टिव कर सकती हैं.
 

यह भी पढ़ें- महिला को लगा कि आंख में कुछ 'अटक' गया, लेकिन पलकों के नीचे रेंगते हुए दिखे ये खतरनाक कीड़े
 

मियासथीनिया ग्रेविस के लक्षण
मियासथीनिया ग्रेविस के लक्षण हर पेशेंट में अलग-अळग हो सकते हैं, लेकिन खासतोर से इसमें मांसपेशियों की कमजोरी और थकान देखी जाती है. ये लक्षण आमतौर पर एक्टिविटीज के बाद बढ़ते हैं और आराम करने पर कुछ हद तक कम हो सकते हैं. इसके लक्षणों में शामिल हैं:- 

1. दोहरी नजर (Diplopia): आंखों के मूवमेंट में परेशानी और एक चीजें 2 दिखाई देती हैं

2. चेहरे और गले की मांसपेशियों की कमजोरी: इसकी वजह से बोलने में परेशानी (Dysarthria) होती है.

3. चबाने और निगलने में परेशानी (Dysphagia): आपके लिए खाना पीना भी मुश्किल हो सकता है.

4. चेहरे के एक्सप्रेशन बनाने में परेशानी: फेस एक्सप्रेशन से ही आपके इमोशंस का पता चलता है

5. अंगों की मांसपेशियों की कमजोरी: हाथ, पैर, या गर्दन की मांसपेशियों में कमजोरी

6. सीढ़ियां चढ़ने, भारी वस्तु उठाने, या लंबे समय तक चलने में कठिनाई

7. सांस की समस्याएं: गंभीर मामलों में, ब्रीदिंग मसल्स अफेक्ट हो सकते हैं, जिसे मियासथीनिक क्राइसिस कहा जाता है. ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है.

इसके लक्षण दिन के समय के साथ बदल सकते हैं, और आमतौर पर सुबह के समय कम और शाम को ज्यादा गंभीर होते हैं.

मियासथीनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस
मियासथीनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस एक कॉम्पलेक्स प्रोसीजर हो सकतै है, क्योंकि इसके लक्षण अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से मिलते-जुलते हैं. जांच के लिए कुछ खास तरीकों की मदद ली जाती है, जैसे:-

1. फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन: डॉक्टर मांसपेशियों की ताकत, रिफ्लेक्स, और आंखों के मूवमेंट को एनालाइज करते हैं.

2. ब्लड टेस्ट: एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट (Anti-AChR) और मस्क एंटीबॉडी टेस्ट (Anti-MuSK) के माध्यम से ऑटोइम्यून एक्टिविटीज की जांच की जाती है.

3. इलेक्ट्रोमायोग्राफी (EMG): ये टेस्ट नर्व मसल कम्यूनिकेशन की एफिशिएंसी को नापता है.

4. टेन्सिलॉन टेस्ट: इस टेस्ट में मरीज को एड्रोफोनियम दवा दी जाती है, जो मांसपेशियों की ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ा सकती है.

5. इमेजिंग टेस्ट: सीटी स्कैन या एमआरआई के जरिए थाइमस ग्लैंड की असामान्यता या ट्यूमर की जांच की जाती है.

6. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट: ब्रीदिंग मसल्स की एफिशिएंसी को एनालाइज करने के लिए इस टेस्ट की मदद ली जाती है.

मियासथीनिया ग्रेविस का इलाज
मियासथीनिया ग्रेविस का कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, लेकिन सही तरीके से मैनेज करने से लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है और मरीज नॉर्मल लाइफ जी सकता है. 

1. दवाएं
एंटीकोलिनेस्टरेज दवाएं: जैसे कि पाइरिडोस्टिग्मिन, जो नर्व-मसल कम्यूनिकेशन को बेहतर बनाती हैं.

इम्यूनोसप्रेसेंट्स: जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एजाथियोप्रिन, या मायकोफेनोलेट मोफेटिल, जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटीज को कम करते हैं.

मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज: जैसे कि रिटुक्सिमैब, जो गंभीर मामलों में उपयोग की जाती हैं.

2. प्लाज्माफेरेसिस और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन (IVIG)
ये इलाज गंभीर लक्षणों या मियासथीनिक क्राइसिस के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, जो खून में मौजूद हार्मफुल एंटीबॉडीज को हटाते हैं.

3. थाइमेक्टॉमी
अगर थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर या एब्नॉर्मेलिटीज है, तो सर्जरी के जरिए इसे हटाया जा सकता है. ये कुछ मरीजों में लक्षणों में सुधार लाता है.

4. लाइफस्टाइल में चेंजेज
भरपूर आराम और स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है. रेगुलर एक्सरसाइज करें लेकिन हद से ज्यादा थकान से बचने की कोशिश करनी चाहिए. इसे अलावा बैलेंस्ड डाइट भी लेते रहें.

5. मियासथीनिक क्राइसिस का मैनेजमेंट
ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट और आईसीयू में देखभाल की जरूरत हो सकती है.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

