बारिश के बाद क्यों बढ़ता है 'मिस्ट्री फीवर'? डॉक्टर ने बताई असली वजह

बरसात का मौसम शुरू होते गर्मी से राहत तो मिलती है लेकिन बारिश का मौसम अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है. बरसात के दिनों में कई तरह की संक्रामक बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है. बारिश के दिनों में डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस बीमारियां बढ़ जाती है. हर साल कई लोगों को शुरुआत में तेज बुखार होता है लेकिन जांच करने को किसी भी बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाता है. इस कंडीशन को मिस्ट्री फीवर कहते हैं.
मिस्ट्री फीवर कोई अलग बीमारी नहीं है. डॉक्टर ब्रिज शर्मा के अनुसार मिस्ट्री फीवर में मरीज को तेज बुखार होता है लेकिन टेस्ट कराने पर बीमारी का पता नहीं चल पाता है. जांच में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या अन्य सामान्य संक्रमण के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है जिस वजह से सही इलाज शुरू नहीं हो पाता है.
डॉक्टर के अनुसार शुरुआत की जांच में इसलिए भी नहीं पता चल पाता है कि क्योंकि कुछ वायरल संक्रमण शुरुआत जांच में नहीं आते हैं. क्योंकि कुछ बैक्टीरियल संक्रमण धीरे-धीरे बढ़ते हैं. लगातार बुखार के साथ पीलिया, भूख कम लगना, मतली, उल्टी या आंखों का पीला पड़ना जैसे लक्षण को नजरअंदाज ना करें. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.
बरसात के मौसम में जमे पानी की वजह से मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है. मच्छरों की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी फैल जाती है. बरसात के मौसम में मरीज को तेज बुखार, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण नजर आते हैं लेकिन शुरुआती जांच में बीमारी की पहचान नहीं हो पाती है जिस वजह से इलाज देरी से शुरू होता है.
बुखार होने पर शुरुआत जांच पर बीमारी का जब पता नहीं चल पाता है तो ऐसे में डॉक्टर मरीज के लक्षण, शारीरिक जांच के आधार पर भी इलाज तय करते हैं. इसके अलावा डॉक्टर दोबारा से टेस्ट करते हैं.
बरसात के मौसम में साफ और उबला हुआ पानी का सेवन करना चाहिए.
बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए.
घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए.
मच्छरों से बचाव के लिए बरसात के दिनों में पूरी बाजू वाले कपड़े पहनने चाहिए.
बरसात के दिनों में फीवर को नॉर्मल वायरल समझकर नजरअंदाज ना करें समय पर जांच और इलाज की मदद से मरीज को ठीक किया जा सकता है.
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