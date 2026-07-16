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बारिश के बाद क्यों बढ़ता है 'मिस्ट्री फीवर'? डॉक्टर ने बताई असली वजह

Narayana Hospital, Jaipur Dr. Brij Vallabh Sharma के अनुसार मिस्ट्री फीवर में शुरुआत जांच में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का पता नहीं चलता है. क्योंकि कुछ बैक्टीरियल संक्रमण धीरे-धीरे बढ़ता है. कई बार बैक्टीरियल संक्रमण बहुत धीरे-धीरे विकसित होते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 16, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:26 PM IST
बारिश के बाद क्यों बढ़ता है 'मिस्ट्री फीवर'? डॉक्टर ने बताई असली वजह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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