Advertisement
trendingNow13067480
Hindi Newsलाइफस्टाइलभरोसे के साथ बेवफाई या आपसी समझ! जानें क्या है ओपन मैरिज और क्यों बढ़ रहा है महानगरों में इसका चलन

भरोसे के साथ बेवफाई या आपसी समझ! जानें क्या है ओपन मैरिज और क्यों बढ़ रहा है महानगरों में इसका चलन

शादी को हमेशा भरोसे और एक दूसरे के प्रति समर्पण का रिश्ता माना गया है. लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और सोच के साथ रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है. महानगरों में अब ओपन मैरिज रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट पर खुलकर बात होने लगी है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भरोसे के साथ बेवफाई या आपसी समझ! जानें क्या है ओपन मैरिज और क्यों बढ़ रहा है महानगरों में इसका चलन

आजकल रिश्तों की नई परिभाषा देखने को मिल रही है. महानगरों में आजकल ओपन मैरिज रिलेशनशिप के केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये आजादी और ईमानदारी का नया रूप है तो कुछ इसे रिश्ते की नींव को कमजोर करने वाला मानते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ओपन मैरिज है क्या और शहरों में इसका चलन क्यों बढ़ रहा है. बहुत से लोगों को छोटे शहरों में अबतक ओपन मैरिज के बारे में कुछ पता भी नहीं है. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है ओपन मैरिज और क्यों महानगरों में इसका चलन बढ़ रहा है. 

क्या है ओपन मैरिज 
ओपन मैरिज एक ऐसा रिश्ता है जिसमें शादीशुदा कपल आपसी सहमति से किसी और के साथ इमोशनल या फिजिकल संबंध बनाने की आजादी देते हैं. इसे छुपी हुई बेवफाई की जगह खुली बातचीत और नियमों के साथ अपनाया जाता है. महानगरों में बढ़ता पर्सनल स्पेस, करियर प्रेशर और बदलती सोच इसके पीछे की बड़ी वजह मानी जा रही है. ओपन मैरिज में पति पत्नी आपसी सहमति से तय करते हैं कि वो शादी के बाहर भी किसी से रिश्ता बना सकते हैं. इसमें सब कुछ छुपाने की बजाय खुलकर बात करने पर जोर दिया जाता है. ये रिश्ता पारंपरिक शादी से बिल्कुल अलग होता है.

महानगरों में क्यों बढ़ रहा है चलन
बड़े शहरों में लोगों की लाइफ तेजी से बदल रही है. लंबे वर्किंग ऑवर्स, करियर का दबाव और सोशल सर्कल का सीमित होना रिश्तों में दूरी बढ़ा देता है. ऐसे में कुछ कपल मानते हैं कि ओपन मैरिज रिश्ते में घुटन को कम करती है. इसके अलावा वेस्टर्न कल्चर का असर और सोशल मीडिया पर खुले विचार भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आजादी की चाह या रिश्ते की मजबूरी
कई लोग ओपन मैरिज को पर्सनल फ्रीडम से जोड़कर देखते हैं. उनका मानना है कि प्यार और आकर्षण को एक इंसान तक सीमित करना जरूरी नहीं. वहीं कुछ कपल इसे रिश्ते को बचाने का तरीका मानते हैं जहां वे अलग होने की बजाय नए रास्ते चुनते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि ओपन मैरिज से रिश्ते में ईमानदारी बढ़ती है क्योंकि कुछ भी छुपाया नहीं जाता है. लेकिन कई मामलों में जलन, असुरक्षा और भावनात्मक दर्द भी सामने आता है. हर इंसान इस तरह के रिश्ते को संभाल नहीं पाता है.

Disclaimer 
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

open marriagewhat is open marriage

Trending news

सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
telangana accident
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
Raj Thackeray
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
india census 2027
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
Asaduddin Owaisi
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब