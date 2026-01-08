भरोसे के साथ बेवफाई या आपसी समझ! जानें क्या है ओपन मैरिज और क्यों बढ़ रहा है महानगरों में इसका चलन

आजकल रिश्तों की नई परिभाषा देखने को मिल रही है. महानगरों में आजकल ओपन मैरिज रिलेशनशिप के केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये आजादी और ईमानदारी का नया रूप है तो कुछ इसे रिश्ते की नींव को कमजोर करने वाला मानते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ओपन मैरिज है क्या और शहरों में इसका चलन क्यों बढ़ रहा है. बहुत से लोगों को छोटे शहरों में अबतक ओपन मैरिज के बारे में कुछ पता भी नहीं है. आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है ओपन मैरिज और क्यों महानगरों में इसका चलन बढ़ रहा है.

क्या है ओपन मैरिज

ओपन मैरिज एक ऐसा रिश्ता है जिसमें शादीशुदा कपल आपसी सहमति से किसी और के साथ इमोशनल या फिजिकल संबंध बनाने की आजादी देते हैं. इसे छुपी हुई बेवफाई की जगह खुली बातचीत और नियमों के साथ अपनाया जाता है. महानगरों में बढ़ता पर्सनल स्पेस, करियर प्रेशर और बदलती सोच इसके पीछे की बड़ी वजह मानी जा रही है. ओपन मैरिज में पति पत्नी आपसी सहमति से तय करते हैं कि वो शादी के बाहर भी किसी से रिश्ता बना सकते हैं. इसमें सब कुछ छुपाने की बजाय खुलकर बात करने पर जोर दिया जाता है. ये रिश्ता पारंपरिक शादी से बिल्कुल अलग होता है.

महानगरों में क्यों बढ़ रहा है चलन

बड़े शहरों में लोगों की लाइफ तेजी से बदल रही है. लंबे वर्किंग ऑवर्स, करियर का दबाव और सोशल सर्कल का सीमित होना रिश्तों में दूरी बढ़ा देता है. ऐसे में कुछ कपल मानते हैं कि ओपन मैरिज रिश्ते में घुटन को कम करती है. इसके अलावा वेस्टर्न कल्चर का असर और सोशल मीडिया पर खुले विचार भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं.

आजादी की चाह या रिश्ते की मजबूरी

कई लोग ओपन मैरिज को पर्सनल फ्रीडम से जोड़कर देखते हैं. उनका मानना है कि प्यार और आकर्षण को एक इंसान तक सीमित करना जरूरी नहीं. वहीं कुछ कपल इसे रिश्ते को बचाने का तरीका मानते हैं जहां वे अलग होने की बजाय नए रास्ते चुनते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि ओपन मैरिज से रिश्ते में ईमानदारी बढ़ती है क्योंकि कुछ भी छुपाया नहीं जाता है. लेकिन कई मामलों में जलन, असुरक्षा और भावनात्मक दर्द भी सामने आता है. हर इंसान इस तरह के रिश्ते को संभाल नहीं पाता है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.