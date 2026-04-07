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कहीं आपके साथ तो ऑफिस में नहीं हो रही है 'क्वाइट फायरिंग', ये संकेत दिखने पर तुरंत हो जाएं अलर्ट

Quiet Firing: ऑफिस में छंटनी का नाम सुनते ही कर्मचारी डर जाता है इसलिए आजकल 'क्वाइट फायरिंग' का ट्रेंड चलन में है आइए आपको बताते हैं इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 07, 2026, 09:44 AM IST
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कहीं आपके साथ तो ऑफिस में नहीं हो रही है 'क्वाइट फायरिंग', ये संकेत दिखने पर तुरंत हो जाएं अलर्ट

Quiet Firing:  आज के समय में ऑफिस में  'क्वाइट फायरिंग' का ट्रेंड काफी ज्यादा चलन में है. ऑफिस में छंटनी का नाम सुनते ही कर्मचारी डर जाता है इसलिए आजकल कई जगहों पर इस तरह का ट्रेंड चलाया गया है. कर्मचारियों को सीधे निकालने की बजाय लोग तरह के तरीकों को अपनाते हैं. कुछ लोगों को इसका पता नहीं लग पाता है. कहीं आपके साथ तो ऑफिस में नहीं हो रही है 'क्वाइट फायरिंग' इसकी पहचान आप कुछ संकेतों से तुरंत कर सकते हैं. कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मैनेजमेंट से आज के समय में ये तरीका निकाला है, जिससे लोग खुद परेशान होकर छोड़ दें.
 

ये कहीं आपके साथ तो नहीं हो रहा है इसका पता लगाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है. इसकी पहचान आप कुछ संकेतों से समय रहते ही कर सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.
 

क्वाइट फायरिंग क्या होती है?

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अगर आप क्वाइट फायरिंग को जानना चाहते हैं, तो सीधे शब्दों में आपको बता दें कि क्वाइट फायरिंग एक सोची-समझी रणनीति होती है, जिसके चलते आप किसी को भी सीधे नौकरी से ना निकालकर उसके लिए ऐसे हालतों को पैदा कर देते हैं, कि जिससे हो परेशान होकर खुद ही छोड़ दें. 
 

'क्वाइट फायरिंग' के संकेत

1. प्रमोशन या सैलरी टालना

अगर आप ऑफिस में 'क्वाइट फायरिंग' का शिकार हो रहे हैं, तो आपका प्रमोशन या सैलरी बढ़ाई नहीं जाएगी. रोक दी जाएगी और फिर आपके बोलने पर इस बात पर कोई जवाब भी नहीं मिलेगा. 
 

2. मीटिंग्स से दूरी

अगर आपके साथ  'क्वाइट फायरिंग' जैसी साजिश चल रही है, तो आपको धीरे-धीरे सभी चीजों से दूर कर दिया जाएगा. मीटिंग्स से आपको दूर कर दिया जाएगा. ये सब अचानक से आपके साथ होगा.
 

3. बातचीत बंद होना

 'क्वाइट फायरिंग' को लोग अधिकतर समझ नहीं पाते हैं और सोचते रहते हैं. ऐसे में इसका संकेत है कि ऑफिस के लोग  बॉस या मैनेजर आपसे धीरे-धीरे बातचीत बंद कर देते हैं.
 

कंपनियां क्यों अपना रही है 'क्वाइट फायरिंग'

आजकल अधिकतर कंपनियां 'क्वाइट फायरिंग' जैसा ट्रेंड अपना रही है ऐसा इसलिए है क्योकि इसमें कानूनी झंझट काफी ज्यादा होती है. कागजी कार्रवाई सवाल-जवाब भी होते हैं. इसलिए इन सभी चीजों से बचने के लिए लोग 'क्वाइट फायरिंग' को अपना रहे हैं. इससे कंपनी का माहौल भी खराब नहीं होता है.
 

(ये भी पढ़ें:  आपका बच्चा तो नहीं हो रहा है Bullying का शिकार? इन संकेतों को ना करें इग्नोर )
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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