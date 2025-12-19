चाय बनाते वक्त कब डालते हैं अदरक! क्या सालों से आप भी कर रहे ये गलती? ऐसे बनाएं परफेक्ट Tea..

Advertisement
When to Add Ginger to Chai: क्या आपको पता है कि चाय में अदरक डालने का सही समय क्या होता है? आपको बता दें, चाय में अदरक डालने का सही समय ही उसके स्वाद को बढ़ाता है. इस खबर में हम आपको इसका सही समय बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 06:53 PM IST
Ginger Tea Recipe: अगर आपको अदरक वाली चाय पीना पसंद है, तो ये खबर आपके लिए ही है. क्या आपको चाय में अदरक डालने का सही समय पता है? सही तरीके से बनाई गई अदरक वाली चाय न सिर्फ टेस्ट में अच्छी होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. सर्दियों के मौसम में गर्मागर्म जिंजर टी शरीर को राहत देती है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि चाय बनाने का आसान और सही तरीका क्या है. 

 

अदरक डालने का सही समय क्या है?
अदरक वाली चाय का असली टेस्ट तभी आता है, जब अदरक को सही टाइम पर पानी में डाला जाए. अदरक वाली चाय बनने के लिए सबसे पहले एक पैन में 4 कप पानी डालकर उसे अच्छी तरह उबाल लें. इसके बाद पानी उबलने के बाद, उसमें ताजी अदरक को कद्दूकस करके डालें. उबलते पानी में अदरक डालने से उसका तीखापन और खुशबू पानी में अच्छी तरह घुल जाती है. इसके बाद पानी को मीडियम आंच पर करीब 5 मिनट तक पकने दें, अगर अदरक का पूरा स्वाद निकल आए. 

चाय पत्ती और चीनी का सही बैलेंस 
इसके बाद जब आप देखें की पानी का रंग हल्का पीला या बदलने लगे, तो उसमें अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डालें. इसके बाद उसमें चाय पत्ती मिलाएं, चाय पत्ती डालने के बाद मिश्रण को 1 से 2 मिनट तक पकने दें. इसके बाद अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, तो चाय को थोड़ा और उबाल लें. इसके बाद का स्टेप ये है कि चाय का रंग और खुशबू दोनों अच्छे से आ जाए, ताकि चाय ज्यादा टेस्टी बनें. 

 

दूध डालने का लास्ट स्टेप
लास्ट में चाय में दूध डालें. दूध डालने के बाद ही चाय को 1 से 2 मिनट तक उबलने दें और गैस बंद कर लें. लेकिन याद रखें कि ज्यादा देर तक चाय उबालने से चाय का टेस्ट बिगड़ सकता है, इसलिए सही समय के बाद चाय को छान लें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

When to add ginger to chaiadrak wali chai

