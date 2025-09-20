इस समय खाएं भीगे हुए अखरोट, AIIMS के डॉक्टर ने बताया खाने का सही समय!
इस समय खाएं भीगे हुए अखरोट, AIIMS के डॉक्टर ने बताया खाने का सही समय!

ड्राई फ्रूट्स खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. खासकर दिमाग के विकास के लिए अखरोट खाने की सलाह दी जाती है. आइए डॉक्टर से जानते हैं अखरोट खाने का सही समय क्या है. 

 

Sep 20, 2025
इस समय खाएं भीगे हुए अखरोट, AIIMS के डॉक्टर ने बताया खाने का सही समय!

ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. ड्राई फ्रूट्स में अखरोट को सुपरफूड माना जाता है. अखरोट खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. गलत समय पर अखरोट का सेवन करने से शरीर को फायदा नहीं मिल पाता है. aiims के डॉक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि ड्राई फ्रूट्स खाने का क्या समय है. 

अखरोट 
अधिकतर लोग सुबह के समय अखरोट खाना पसंद करते हैं. डॉक्टर सौरभ सेठी के अनुसार अखरोट खाने का सबसे अच्छा समय सुबह नहीं बल्कि शाम का है. दरअसल अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और मेलाटोनिन पाया जाता है. ओमेगा 3 दिमाग को हेल्दी बनाने में मदद करता है. मेलाटोनिन नींद को बेहतर करता है. ऐसे में अगर आप रात के समय अखरोट का सेवन करते हैं तो स्लीप साइकिल अच्छी होती है वही दिमाग में रिलैक्स करता है. शाम के समय अखरोट का सेवन करना अधिक फायदेमंद माना जाता है. 

पिस्ता 
डॉक्टर के अनुसार पिस्ता खाने का सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है. दरअसल पिस्ता में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है जो कि शरीर को लंबे समय तक एनर्जेटिक रखते हैं. पिस्ता खाने से बार-बार खाने की इच्छा भी कम होती है. 

काजू 
काजू को लंच के साथ खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है. दरअसल काजू में मौजूद जिंक और आयरन मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करते हैं वहीं इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं. 

बादाम 
डॉक्टर सेठी के अनुसार बादाम को सुबह के समय खाना चाहिए. बादाम में विटामिन ई और मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. वहीं दिमाग की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

