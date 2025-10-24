ब्लाउज को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकतर भारतीय लोगों को नहीं पता होगा इसका सही जवाब

इंडियन ड्रेस की बात हो और साड़ी का जिक्र ना आए ऐसा हो नहीं सकता है. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में महिलाएं साड़ी पहनती हैं. साड़ी में ना केवल महिलाएं खूबसूरत दिखती हैं बल्कि यह भारतीय परंपरा का प्रतीक भी है. साड़ी में खूबसूरत लुक के लिए ब्लाउज बेहद जरूरी है. अच्छा डिजाइनर ब्लाउज सिंपल साड़ी को खूबसूरत बना सकता है. क्या आप जानत हैं ब्लाउज को हिंदी में क्या कहते हैं. आज हम जो ब्लाउज शब्द बोलते हैं दरअसल यह अंग्रेजी का शब्द है.

हिंदी में ब्लाउज को क्या कहते हैं

अक्सर साड़ी के साथ ब्लाउज शब्द के बारे में लोगों ने सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है इस शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं. अगर नहीं पता है तो चलिए हमारे साथ इस लेख में जानते हैं कि आखिर ब्लाउज को हिंदी में क्या कहते हैं.

चोली

ब्लाउज को हिंदी में चोली या अंगिया कहते हैं. पुराने समय में गावों में महिलाएं ब्लाउज को चोली कहती थी. आज भी कई हिस्सों में साड़ी के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को चोली कहा जाता है. कुछ जगह पर ब्लाउज को अंगिया भी कहते हैं.

ब्लाउज शब्द का सही अर्थ

ब्लाउज एक अंग्रेजी शब्द है, ब्लाउज का अर्थ केवल इंडियन साड़ी का ब्लाउज नहीं है बल्कि यह महिलाओं के टॉप और शर्ट जैसे कपड़ों के लिए यूज होता है. भारत में जब ब्लाउज कहा जाता है तो इसका अर्थ साड़ी के ऊपर पहनने वाला कपड़ा होता है.

फैशन के साथ बदलता ब्लाउज का डिजाइन

आज के समय में आपको ब्लाउज के एक से बढ़कर एक डिजाइन देखने को मिल जाएंगे. वहीं पहले के समय में सिंपल डिजाइन के ब्लाउज होते थे वहीं आज के समय में ट्यूब ब्लाउज से लेकर फुल स्लीव ब्लाउज डिजाइन आपको आसानी से मिल जाएंगे.

