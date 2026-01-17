क्या है 'शंख भस्म'? आयुर्वेद में हड्डियों और पाचन के लिए माना जाता है 'जादूई औषधि'..

Shankh Bhasma Benefits: सदियों से आयुर्वेद की जड़ी-बूटियों का इलाज के लिए इस्तेमाल होता आया रहा है. जड़ी-बूटियों के गुण उसे बड़ी से बड़ी बीमारियों से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, कि आयुर्वेद में भस्स का भी इस्तेमाल होता है, इससे रोगों को दूर करने के लिए काम बहुत ही पहले से होता आया है. यहां हम शंख भस्म की बात कर रहे हैं, जो आयुर्वेद में चमत्कारी भस्म के नाम से जाना जाता है.

शंख भस्म के आयुर्वेदिक गुण

शंख भस्म एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका इस्तेमाल एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं के इलाज में किया जाता है. इसमें अम्लरोधी गुण होते हैं जो सीने में जलन और दर्द जैसे लक्षणों से राहत प्रदान करते हैं. रसशास्त्र में शंख को शुद्ध वर्ग के अंतर्गत एक खनिज के रूप में वर्णित किया गया है. शंख भस्म आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा दैनिक अभ्यास में उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण भस्मों में से एक है.

Add Zee News as a Preferred Source

शंख भस्म के फायदे

शंख भस्म का इस्तेमाल पेट से जुड़े बीमारियों से लेकर हड्डियों और जोड़ों के विकारों को ठीक करने में किया जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि बिना चिकित्सक के शंख भस्म का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसे सीधा खाया नहीं जाता है, बल्कि किसी न किसी चीज में मिक्स कर इसका सेवन किया जाता है. ये स्वाद में तीखी होती है और रोग के अनुसार इसके सेवन की मात्रा तय की जाती है.

डाइजेशन में कैसे फायदेमंद है शंख भस्म?

अगर पेट की पाचन अग्नि कमजोर हो गई है, पेट में दर्द रहता है, गैस बनने की वजह से उल्टी की परेशानी या सिर में दर्द होता है, तो शंख भस्म का इस्तेमाल किया जा सकता है. शंख भस्म पाचन अग्नि को रीसेट करती है, जिससे खाना अच्छे से पचता है और पाचन की प्रक्रिया में सुधार आता है.

शंख भस्म के गुण

शंख भस्म मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है. यह हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और दांतों की मजबूती को बनाए रखने में मदद करता है. अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है, तब भी शंख भस्म का सेवन किया जा सकता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं सेवन से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें.

वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए फायदेमंद

शंख भस्म शरीर में वात और कफ दोषों को संतुलित करने का काम भी करती है. अगर ये दोनों ही दोष शरीर में असंतुलित हैं तो कई बीमारियों का जन्म होता है. इससे पेट से लेकर स्किन से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं. इसके अलावा, चेहरे के मुहांसों और दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए भी शंख भस्म का लेपन और सेवन कर सकते हैं.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.