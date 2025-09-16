Shin Gi Tai: क्या है जिंदगी जीने का ये जापानी नजरिया? इस तरह लाइफ बनती है मीनिंगफुल और खुशहाल
Advertisement
trendingNow12924404
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Shin Gi Tai: क्या है जिंदगी जीने का ये जापानी नजरिया? इस तरह लाइफ बनती है मीनिंगफुल और खुशहाल

जब जिंदगी जीने के बीत आती है तब हम जैपनीज कल्चर से काफी कुछ सीख सकते हैं, इनमें से एक कॉनसेप्ट है "शिन-गी-ताई". क्या आपको इसके बारे में पहले से पता है?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shin Gi Tai: क्या है जिंदगी जीने का ये जापानी नजरिया? इस तरह लाइफ बनती है मीनिंगफुल और खुशहाल

What is Shin Gi Tai: जापान का कल्चर और लाइफस्टाइल दुनिया भर में डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है. वहीं, जैपनीज फिलॉसफी में कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जो जिंदगी को बेहतर और मीनिंगफुल बनाने की सीख देते हैं. इन्हीं में से एक है "Shin Gi Tai" (शिन-गी-ताई). ये शब्द मार्शल आर्ट्स से आया है, लेकिन धीरे-धीरे इसे लाइफ फिलॉसफी के रूप में भी अपनाया जाने लगा. आइए जानते हैं कि Shin Gi Tai का मतलब क्या है, ये किस तरह जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है और हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अपना सकते हैं.

Shin Gi Tai का मतलब क्या है?

Shin Gi Tai तीन जापानी शब्दों से मिलकर बना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Shin (心) - मन और आत्मा

Gi (技) - स्किल और नॉलेज

Tai (体) - शरीर और शारीरिक संतुलन

यानि ये फिलॉसफी माइंड, स्किल और बॉडी के बीच बैलेंस को बयां करता है. इसका मानना है कि अगर इंसान इन तीनों पहलुओं को सही तरीके से साध ले, तो वो जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल और खुशहाल तरीके से जी सकता है.
 

मीनिंगफुल लाइफ जीने में Shin Gi Tai का रोल

मेंटल बैलेंस (Shin) - स्ट्रेस, गुस्सा या नेगेटिविटी को कंट्रोल करना और पॉजिटिव सोच बनाए रखना.

स्किल का डेवलपमेंट (Gi) - लगातार नई चीजें सीखना, अपने हुनर और ज्ञान को बढ़ाना ताकि जिंदगी में प्रगति हो.

फिजिकल फिटनेस (Tai) - सेहतमंद शरीर ही जीवन का आधार है. अगर शरीर कमजोर होगा, तो मानसिक और भावनात्मक बैलेंस भी बिगड़ जाएगा.
 

जिंदगी में Shin Gi Tai को कैसे अप्लाई करें?

Shin (मन को साधें)

-मेडिटेशन और योग करें.

-डायरी लिखने या जर्नलिंग की आदत डालें.

-अपने अंदर कृतज्ञता और धैर्य को बढ़ाएं.

Gi (स्किल डेवलप करें)

-हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें.

-अपने काम या शौक में बेहतर बनने के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं.

-फेलियर से सीखें और उन्हें सुधार का मौका समझें.

Tai (शरीर को मजबूत बनाएं)

-रेगुलर एक्सरसाइज करें.

-बैलेंस्ड और न्यूट्रीशनल डाइट लें.

-सही मात्रा में नींद लें और बुरी आदतों से बचें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

japanShin Gi Tai

Trending news

हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का हिस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का हिस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
;