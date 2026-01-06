रात भर बदलते रहते हैं करवट? स्लीप ऑनसेट इनसोसनिया बन सकता आपकी थकान का कारण

What is Sleep Onset Insomnia: आज के समय में रात में अच्छी नींद लेना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. कई बार बिस्तर पर घंटों लेटने के बाद भी नींद नहीं आ पाती है. इस समस्या को मेडिकल भाषा में स्लीप ऑनसेट इनसोमनिया यानी नींद न आने की समस्या कहते हैं. ये समस्या आज के समय में एक आम परेशान बन गई है. इससे पीड़ित लोग पूरे दिन एनर्जी की कमी, मूड स्विंग और हेस्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं. नींद की कमी होने का शरीर और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है, इससे दिनभर स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन और ध्यान में कमी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं.

मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के दौर का स्वास्थ्य पर असर

आज के दौर में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं. सोने से ठीक पहले इन उपकरणों का इस्तेमाल करना बॉडी में नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को रोक देता है. आयुर्वेद में इसे मानसिक अशांति और प्रकाश से उत्पन्न विकार कहा जा सकता है. जब स्क्रीन की ब्लू लाइट आंखों में पड़ती है, तो ब्रेन सोचने लगता है कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ. इसका नतीजा ये होता है कि शरीर बिस्तर पर होने के बाद भी रिलैक्स नहीं होता और नींद नहीं आती.

चित्त विकार क्या है?

इसके अलावा, बिस्तर पर जाते ही कई लोग दिनभर की घटनाओं या आने वाले कल की चिंताओं में डूब जाते हैं. आयुर्वेद इसे चित्त विकार कहता है. जब ब्रेन लगातार अलर्ट मोड में रहता है, तो शरीर को नींद की जरूरत होने के बावजूद भी आराम नहीं मिल पाता. यह सोचने का सिलसिला कई बार अनजाने में आदत बन जाता है, जिससे नींद न आने की समस्या होती है.

कैफीन का सेवन

एक और बड़ा कारण है कैफीन का सेवन, खासकर दोपहर के बाद चाय या कॉफी पीना. साइंस के अनुसार कैफीन का असर शरीर में 6 से 8 घंटे तक रहता है. इसका मतलब यह है कि अगर आप शाम को चाय पीते हैं, तो रात को बिस्तर पर जाने पर आपका मस्तिष्क सक्रिय रहता है और नींद नहीं आती. आयुर्वेद में इसे पित्त और वात के असंतुलन से जोड़ा जाता है, जो शरीर को गर्म और उत्तेजित रखता है.

स्लीप ऑनसेट इनसोमनिया क्या है?

स्लीप ऑनसेट इनसोमनिया का एक और कारण अनियमित सोने और जागने का समय है. जब रोज अलग-अलग समय पर सोते और जागते हैं, तो हमारा शरीर यह संकेत नहीं देता कि कब सोना है और कब जागना है. आयुर्वेद में इसे शरीर की प्राकृतिक लय के विघटन के रूप में देखा जाता है. इस वजह से नींद आने में देर होती है और नींद की गुणवत्ता भी कम हो जाती है.

नींद की समस्या का आसान उपाय

नींद की समस्या को दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं. सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का इस्तेमाल कम करें और कमरे को अंधेरा रखें. हल्का संगीत सुनना, गहरी सांस लेना या आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे अश्वगंधा और ब्राह्मी का सेवन मानसिक शांति में मदद कर सकता है. दोपहर के बाद कैफीन से बचें और रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें. आयुर्वेद के अनुसार यह वात और पित्त को संतुलित करके नींद को प्राकृतिक रूप से सुधारता है.

