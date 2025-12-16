क्या होती है सोशल एग फ्रीजिंग, डॉक्टर से समझें कैसे क्लिनिकल फ्रीजिंग से है अलग

आज के समय में महिलाएं एजुकेशन और करियर पर अधिक महत्व दे रही हैं. बदलती लाइफस्टाइल की वजह से शादी और मां बनने के फैसले में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. जो महिला शादी से पहले अपने मां बनने के सपने को सुरक्षित रखना चाहती हैं उनके लिए सोशल एग फ्रीजिंग एक अच्छा विकल्प है. आइए CIFAR फर्टिलिटी सेंटर IVF एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत राणा अरोड़ा से जानते हैं क्या होती है सोशल एग फ्रीजिंग?

क्या होती है सोशल एग फ्रीजिंग

डॉक्टर के अनुसार सोशल एग फ्रीजिंग का अर्थ है कि जब कोई महिला सामाजिक या फिर निजी कारण की वजह से अपने एग्स(अंडाणुओं) को सुरक्षित रखती है तो इसे सोशल एग फ्रीजिंग कहते हैं. महिला का ये फैसला किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि सोच-समझकर लिया जाता है. आज के समय में शहरों में महिलाएं पहले अपना करियर बनाना चाहती हैं वहीं आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती है इसके अलावा लाइफ में जीवनसाथी नहीं बल्कि सही जीवनसाथी के मिलने तक शादी को टालना चाहती हैं. इन प्रोसेस में कई बार समय लगता है. उम्र के साथ एग्स की क्वालिटी पर असर पड़ता है जिससे कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है. भविष्य में मां न बनने के डर की चिंता को दूर करने लिए एग फ्रीजिंग बेहद अच्छा ऑप्शन है.

क्लिनिकल एग फ्रीजिंग क्या होती है?

डॉक्टर के अनुसार अंडों का क्रायोप्रिजर्वेशन जिसे ओओसीट फ्रीजिगं कहते हैं. यह फर्टिलिटी को सुरक्षित रखने का एक तरीका है, इसमें अंडाशय से निकाले जाने के बाद अंडे जमे हुए होते हैं अंडे को फ्रीज करने से प्रजनननन या गर्भावस्था के विकल्प बढ़ जाते हैं. इस प्रोसेस को हेल्थ कंडीशन के हिसाब से चुना जाता है. डॉक्टर के अनुसार जमे हुए अंडे प्रोसेस बाद 10 साल तक उपयोग हो सकते हैं.

एग फ्रीजिंग को लेकर मिथ

एग फ्रीजिंग को लेकर कई मिथ है कई लोगों का कहना है कि जमा किए हुए अंडे से बच्चे अस्वस्थ पैदा होते हैं जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है. लेकिन एक फैक्ट है उम्र के साथ अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी पर असर पड़ता है. ऐसे में कम उम्र के एग ज्यादा अच्छे माने जाते हैं.

