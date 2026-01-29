Advertisement
खाने से पहले या बाद में? कब पानी पीना है सबसे सही, जानें डाइजेशन से जुड़ी ये जरूरी रुल

खाने से पहले या बाद में? कब पानी पीना है सबसे सही, जानें डाइजेशन से जुड़ी ये जरूरी रुल

Drinking Water Rules: शरीर में बेहतर पाचन और हेल्थ के लिए पानी पीने का सही समय जानना बेहद जरूरी है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि खाने के खाने से पहले या बाद, कब पानी पीना ज्यादा बेहतर होता है...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:55 PM IST
खाने से पहले या बाद में? कब पानी पीना है सबसे सही, जानें डाइजेशन से जुड़ी ये जरूरी रुल

Best Time to Drink Water: हमारी शरीर लगभग 70% पानी होता है, ऐसे में ये हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि पानी खाने से पहले पीना चाहिए या बाद में. गलत समय पर पानी पीने से डाइजेशन पर असर पड़ सकता है, वहीं सही समय पर पानी पीने से सेहत को कई फायदे होते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि खाने से पहले या बाद में, किस समय पानी पीना चाहिए?

 

खाने से पहले पानी पीना
खाने से लगभग 20-30 मिनट पहले एक गिलास पानी पीना फायदेमंद माना जाता है. इससे पेट साफ होता है और डाइजेशन सिस्टम बेहतर हो जाता है. यह आदत ज्यादा खाने से बचाती है, क्योंकि पानी पेट को हल्का भरा हुआ महसूस कराता है. जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए यह मददगार हो सकता है. लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज्यादा पानी एक साथ न पिएं, वरना भूख कम हो सकती है.

खाने के दौरान पानी पीना
खाने के बीच-बीच में बहुत सारा पानी पीना सही नहीं माना जाता. ज्यादा पानी पीने से डाइजेस्टिव जूस पतले हो सकते हैं, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता. अगर मुंह सूख रहा हो, तो 1–2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन आदत न बनाएं. बेहतर यहीं है कि खाने को अच्छे से चबाएं, इससे प्यास भी कम लगती है और पाचन भी बेहतर होता है.

 

खाने के बाद पानी पीना
खाने के तुरंत बाद पानी पीना डाइजेशन को स्लो कर देता है. ऐसे में बेहतर है कि खाने के 30-40 मिनट बाद पानी पिएं. इससे खाना अच्छे से पचता है और पेट में भारीपन महसूस नहीं होगा. अगर बहुत ज्यादा प्यास लगे, तो थोड़ा गुनगुना पानी छोटे घूंट में ले सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

