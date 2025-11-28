Advertisement
नहाने से कितने देर पहले गीजर ऑन करना चाहिए? सही टाइमिंग से बच सकती है काफी बिजली बिल

Geyser Tips: सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जो आपके बिजली बिल को भी बढ़ा देता है. कई लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता कि कितने देर पहले गीजर ऑन करना चाहिए. ऐसे में वे घंटों गीजर ऑन छोड़ देते हैं. इसलिए इस खबर में हम आपको बताएंगे कि नहाने के कितने देर पहले गीजर ऑन करना चाहिए.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:27 PM IST
Geyser Tips: सर्दियों में सुबह नहाना सबसे ज्यादा मुश्किल वाला काम बन जाता है. ऐसी स्थिति में गीजर हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है. लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि गीजर को नहाने से कितनी देर पहले ऑन करना चाहिए. गीजर ऑन करने की गलत टाइमिंग से बिजली का बिल बढ़ने के साथ-साथ गीजर की लाइफ पर भी असर पड़ता है. आपको बता दें, गीजर में पानी गर्म करना समय पर नहीं बल्कि उसकी क्षमता (लीटर) और पावर (kW) पर निर्भर करता है. इस खबर में हम आपको कि नहाने के कितने देर पहले गीजर ऑन करना चाहिए..

 

छोटे 3 से 6 लीटर गीजर
आपको बता दें, किचन या वॉशबेसिन में इस्तेमाल होने वाला गीजर, जो कि 3 से 6 लीटर के होते हैं, वे बहुत जल्दी पानी गर्म करते हैं. नॉर्मल ठंड में इन्हें 4 से 6 मिनट पहले ऑन करना काफी रहता है. अगर ज्यादा ठंडा मौसम है, तो 7 से 9 मिनट पहले ऑन किया जा सकता है. छोटे गीजर तुरंत गर्म पानी देने के लिए डिजाइन होते हैं, ऐसे में ज्यादा देर इन्हें ऑन रखना केवल बिजली बर्बादी है. 

10 लीटर वाला गीजर
आमतौर पर 10 लीटर वाला गीजर छोटे परिवार के लिए होते हैं. ठंड में इन्हें 8 से 10 मिनट पहले चालू करना चाहिए. वहीं बहुत ज्यादा ठंडे मौसम में इन्हें 12–14 मिनट पहले ऑन कर देना चाहिए. लेकिन अगर गीजर हाई पावर रेटिंग वाला है, तो पानी 6 से 8 मिनट में गर्म हो जाता है. इसलिए जरूरत के अनुसार टाइमिंग का अंदाजा लगाना जरूरी है. 

 

25 लीटर गोजर
25 लीटर का गीजर मीडियम परिवारों में काफी उपयोगी होता है. इसे 15 से 18 मिनट पहले ऑन करना चाहिए. वहीं अगर 1 से 2 लोग नहाने वाले हैं, तो 9 से 11 मिनट में भी पानी अच्छी तरह नहाने के लिए गर्म हो जाता है. ये गीजर बड़े वॉल्यूम को संभालता है. ऐसे में इस जरूरत से ज्यादा समय तक ऑन करना सही नहीं है. 

 

35 लीटर गीजर
बड़े परिवारों के लिए 35 लीटर वाला गीजर फायदेमंद है. ठंड में इसे लगभग 20 से 25 मिनट पहले ऑन करना सही है. अगर यह 3kW पावर वाला गीजर है, तो सिर्फ 17 से 19 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा. इसी बड़ी क्षमता होने के कारण लोग इस गिजर को लंबे समय तक ऑन छोड़ देते हैं, जिसके कारण बिजली बिल तेजी से बढ़ता है. ऐसे में टाइमिंग पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है. 

 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

