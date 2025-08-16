Gen-Z और Millennials में क्या फर्क है? जानें कैसे बदल जाती हैं पीढ़ियां
Gen Z and Millennials Difference: हर पीढ़ी एक दूसरे से अलग होती है. वहीं अगर Gen-Z और Millennials की बात करें, तो इनकी रहन-सहन और काम करने का तरीका भी एक-दूसरे से काफी अलग रहता है. इस खबर में हम इन दोनों में फर्क बताएंगे.
Gen Z vs Millennials: सोशल मीडिया पर आज के समय में Gen-Z और Millennials की सोच, रहन-सहन और काम करने का तरीका काफी वायरल होता है. खासकर Gen-Z को लेकर काफी मीम्स बनाए जाते हैं. दरअसल, ये केवल इन दो पीढियों की बात नहीं है, हर पीढ़ी अपने आगे वाले पीढ़ी की थोड़ी अलग और मॉडर्न होती है. समाज को सही से चलाने का तरीका यही है कि आप हर पीढ़ी एक दूसरे से बैलेंस बना के चलें. लेकिन जहां आज के समय में Gen-Z और Millennials चर्चे में चल रही है, तो इस खबर में हम आपको इन दोनों पीढ़ियों के बीच का फर्क बताएंगे.
जन्म का समय
मिलेनियल्स का जन्म लगभग 1981 से 1996 के बीच हुआ है. वहीं जेन-जी की बात करें तो इनका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ है. मिलेनियल्स तब के समय के हैं, जब इंटरनेट और मोबाइल की शुरुआत हुई थी, वहीं जेन-जी डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं.
टेक्नोलॉजी से कनेक्शन
देखा जाए, तो मिलेनियल्स और जेन-जी दोनों का ही टेक्नोलॉजी से कनेक्शन रहा है. लेकिन दोनों में ये फर्क है कि मिलेनियल्स ने अपने जीवन के साथ-साथ टेक्नोलॉजी को अपनाया है, बल्कि टेक्नोलॉजी के दौर में जन्में हैं. मिलेनियल्स ने टेक्नोलॉजी का वो समय देखा है जब डायल-अप इंटरनेट, ऑरकुट, याहू, का इस्तेमाल होता है. इसके साथ-साथ मिलेनियल्स ने फेसबुक की शुरुआती दौर को भी देखा है. लेकिन जेन-जी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटोक, यूट्यूब शॉर्ट्स का हिस्सा हैं.
सोच
उम्र में अंतर होने के साथ-साथ दोनों की सोच, रहन-सहन और लाइफस्टाइल में भी काफी अंतर है. मिलेनियल्स के लिए करियर, स्टेबिलिटी और सेफ फ्यूचर जहां जरूरी होता है. वहीं जेन-जी फ्रीडन, पैशन और अपनी लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं. मिलेनियल्स लंबे समय तक एक ही नौकरी में टिककर घर, गाड़ी और सेविंग्स पर ध्यान देते हैं. वहीं जेन-जी नौकरी से ज्यादा फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स और क्रिएटिव करियर पसंद करते हैं.
रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें