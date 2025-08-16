Gen-Z और Millennials में क्या फर्क है? जानें कैसे बदल जाती हैं पीढ़ियां

Gen Z and Millennials Difference: हर पीढ़ी एक दूसरे से अलग होती है. वहीं अगर Gen-Z और Millennials की बात करें, तो इनकी रहन-सहन और काम करने का तरीका भी एक-दूसरे से काफी अलग रहता है. इस खबर में हम इन दोनों में फर्क बताएंगे.