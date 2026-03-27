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बढ़ती महंगाई में 10 हजार की सैलरी वाले कैसे करते हैं गुजारा, कम वेतन वालों की कैसी होती है लाइफस्टाइल?

बढ़ती महंगाई ने आम इंसान की लाइफ को प्रभावित किया है. खासकर 10 हजार रुपये कमाने वाले इंसान की लाइफ पर काफी असर पड़ा है. आइए जानते हैं 10 हजार रुपये कमाने वाले इंसान की लाइफस्टाइल कैसी होती है.

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:13 AM IST
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बढ़ती महंगाई में 10 हजार की सैलरी वाले कैसे करते हैं गुजारा, कम वेतन वालों की कैसी होती है लाइफस्टाइल?

बढ़ती महंगाई ने आम इंसान की लाइफ को काफी ज्यादा प्रभावित किया है. बढ़ती महंगाई की मार उन लोगों को झेलनी पर रही है जिसकी मासिक आय 10 हजार रुपये है. 10000 कमाने वाले इंसान के लिए रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में काफी मेहनत और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि 10 हजार रुपये कमाने वाले लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होती है. 

छोटे कमरे में रहना 
कम आय वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या घर होता है. शहरों में 10 हजार रुपये कमाने वाले लोग शहरी इलाकों में सस्ते मकानों में रहते हैं. वहीं 1 छोटे कमरे में पूरा परिवार एक साथ रहता है. ताकि खर्च कम से कम हो सके. 

सादा खाना 
खाने-पीने में भी इन लोगों को काफी समझौता करना पड़ता है. घर पर सादा दाल, चावल, रोटी सब्जी का ही भोजन कर पाते हैं. इतनी कम सैलरी की वजह से यह लोग फल, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन रिच फूड्स का सेवन नहीं कर पाते हैं. बाहर का खाना तो उनकी पहुंच से ही बाहर हो जाता है. 

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पैसे बचाने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल 
कम आय वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट भी किसी चुनौती से कम नहीं है. दिल्ली जैसे शहरों में ये लोग मेट्रो में सफर बहुत ही कम करते हैं. वह पैसे बचाने के लिए बस का सहारा लते हैं. इसके अलावा पैदल या फिर साइकिल से ऑफिस जाना पसंद करते हैं. 

कपड़े 
कपड़ों पर भी पैसे बहुत ही सोच-समझकर खर्च करते हैं. त्योहार के खास मौक पर ही कपड़े खरीदते हैं. पुराने कपड़ों को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं. अक्सर इन लोगों की  इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं. 10 हजार में गुजारा करना आज के समय में बेहद कठिन है. 

बचत 
10 हजार कमाने वाले लोगों के बचत करन बहुत ही बड़ी चुनौती होती है. इतनी कम सैलरी में बचत करना बहुत ही मुश्किल है. अचानक सेहत खराब होने पर या फिर जरूरी खर्चे होने पर इन लोगों की कंडीशन खराब हो जाती है. ऐसे में ये लोग उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं. 

लंबे समय से मानसिक दबाव 
कम आय में जीवन यापन करना किसी भी इंसान के लिए आज के समय में बहुत ही मुश्किल है. ऐसे में मानसिक दबाव उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है. कम सैलरी में पूरे परिवार का खर्च चलाना आसान नहीं होता है. महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक चिंता रहती है, कि पैसे कैसे चलेंगे. ये तनाव उनके मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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