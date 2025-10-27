Advertisement
आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन को दवाई समझकर, संतुलित और माइंडफुल तरीके से खाना चाहिए. जब हम यह आदत अपनाते हैं, तो न सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन और आत्मा भी प्रसन्न रहती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:52 AM IST
खाने की हर बाइट देगी तन और मन को पोषण, अगर ऐसे करेंगे माइंडफुल ईटिंग

Mindful Eating: आयुर्वेद के मुताबिक खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक मेडिसिन भी माना गया है. इसका मतलब है कि हम जो भी खाते हैं, वो हमारे शरीर, मन और आत्मा पर गहरा असर डालता है. अगर हम भोजन को समझदारी और सचेत होकर खाते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने, एनर्जी मेंटेन रखने और मेंटल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है.

माइंडफुल ईटिंग के फायदे
भोजन करते वक्त हमारी मेंटल कंडीशन भी उतनी ही जरूरी होती है, जितनी खाने की क्वालिटी. अगर हम टेंशन में या जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, तो शरीर उसे सही तरीके से पचा नहीं पाता और पोषण का पूरा फायदा नहीं मिल पाता. इसी कारण से आयुर्वेद में 'माइंडफुल ईटिंग' यानी सचेत और ध्यान देकर भोजन करने पर जोर दिया गया है. खाने की हर बाइट को चबाकर और स्वाद का आनंद लेकर खाना शरीर को पोषण देने के साथ-साथ मानसिक शांति भी देता है.

सही फूड सेलेक्ट करें
संतुलित भोजन का मतलब ये भी है कि हम सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखें. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और फाइबर शामिल होने चाहिए. साथ ही, ताजी और सीजनल फूड आइटम्स का चुनाव करना चाहिए.

जरूरत के मुताबिक खाएं
आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि शरीर की जरूरत के मुताबि भोजन करें, न ज्यादा भारी, न बहुत हल्का. एक हल्का और पचने लायक भोजन शरीर की अग्नि यानी मेटाबॉलिक फायर को बनाए रखता है, जिससे आप दिनभर एनर्जी से भरे और तंदरुस्त रहते हैं.

तन मन प्रसन्न
भोजन सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन को भी संतुलित करता है. सही वक्त पर, संतुलित और सचेत होकर किया गया भोजन मानसिक तनाव कम करता है, मूड अच्छा रखता है और ध्यान क्षमता को बढ़ाता है. ये हमारे जीवन में ऊर्जा और ताजगी बनाए रखने का सबसे आसान और कुदरती तरीका है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

