किस उम्र में बच्चों को करना चाहिए ब्रश, जानें बच्चों के लिए बेस्ट ओरल हेल्थ!

अच्छी ओरल हेल्थ के लिए ब्रश करना बेहद जरूरी होता है. अक्सर माता-पिता इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि बच्चे को किस उम्र में ब्रश कराना चाहिए. ब्रश करने से दांतों पर जमा बैक्टीरिया और गंदगी साफ होती है. ब्रश करने से दांत भी मजबूत होते हैं. आइए जानते हैं किस उम्र में कराना चाहिए बच्चे को ब्रश.
बच्चों की सेहत को लेकर अक्सर माता-पिता परेशान रहते हैं. अक्सर माता-पिता इस बात से परेशान रहते हैं कि बच्चे को पहली बार ब्रश कब कराना चाहिए. अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि बच्चों को पहली बार ब्रश कब करना चाहिए. आइए पीडियाट्रिशियन निमिशा अरोड़ा से जानते हैं बच्चों को पहली बार ब्रश कब कराना चाहिए.
किस उम्र में बच्चों को कराना चाहिए ब्रश
पीडियाट्रिशियन निमिशा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडलपर वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि जब बच्चा का पहला दांत निकलता है तो उस समय से ही ब्रशिंग शुरू कर देनी चाहिए. इससे दांतों पर जमा गंदगी और बैक्टीरिया साफ हो सकती है. दांत मजबूत होते हैं. बच्चों को रोजाना दो बार ब्रश करना चाहिए.
किस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए
बच्चों के लिए हमेशा बेबी टूथब्रश का इस्तेमाल करें. बच्चों का टूथब्रश छोटा होता है जो कि बच्चों के मुंह में आसानी से फिट हो जाता है. वहीं बच्चों के ब्रस का ब्रिसल काफी सॉफ्ट होता है ताकि बच्चों के दांतों और मसूड़ों को नुकसान ना हों. बच्चों के लिए हार्ड ब्रश कभी ना लें. इससे मसूड़ों में चोट लग सकती है.
कितना टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें
अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो ब्रश पर सिर्फ चावल के दाने जितना टूथपेस्ट लगाएं.
अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा है तो मटर के दाने जितना टूथपेस्ट दें.
बच्चों को ज्यादा टूथपेस्ट ना दें क्योंकि बच्चें ब्रश करते समय टूथपेस्ट को निगल जाते हैं. ऐसे में बच्चों को बहुत ही कम मात्रा में टूथपेस्ट दें.
