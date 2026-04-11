25 की हो गई हो...आखिर क्या है शादी करने की सही उम्र? जल्दबाजी में न करें गलत फैसले!

Right Age To Get Married: शादी जीवनभर का फैसला होता है इसलिए आपको हमेशा सोच-समझकर ही लेना चाहिए. ये केवल दो लोगों को का ही बल्कि दो परिवारों के बीच का भी रिश्ता होता है. शादी करने से पहले दिमाग में काफी ज्यादा चीजें चलती रहती है और समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है. शादी करने के उम्र का अंतर अलग-अलग हो सकता है. आजकल हमारी सोसाइटी में 25 की उम्र में के बाद शादी करने का प्रेशर होने लगता है कि इतनी उम्र हो गई है कब करेंगे शादी काफी सारी चीजें सुनने के लिए मिलती है. समय के साथ लोगों की सोच भी काफी ज्यादा बदलती जा रही है. लोगों को शादी से डर लगने लगा है.



आज के युवा अपने करियर, आर्थिक चीजों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं. बिना सफलता के बिना शादी करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं. सोच और लाइफस्टाइल आज के समय में अलग-अलग हो गई है. कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, जो घर के प्रेशर में आकर शादी कर लेती हैं और फिर जिंदगीभर खुद को कोसती रहती है. आज आपको बताते हैं आखिर शादी करने की सही उम्र क्या होती है.



आखिर क्या है शादी करने की सही उम्र?



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1. ऐसा कहा जाता है कि 25 से 30 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए ऐसा करने से दोनों में सही सी समझ हो जाती है.

2. शादी करने से पहले आपको अपने करियर को अच्छे से कर लेना चाहिए. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के बाद ही आपको शादी का इतना बड़ा फैसला लेना चाहिए.

3. शादी के बाद जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से आर्थिक रूप से मजबूत आपको होना ही चाहिए इसलिए आपको शादी से पहले ही आर्थिक रूप से मजबूत होना ही पड़ेगा, जिससे शादी के बाद तनाव ना आए.

4. आपको कभी दवाब में आकर शादी नहीं करनी चाहिए. अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले को आपको अपनी समझ के हिसाब से लेना चाहिए. आपको खुद से ही ये सवाल करना चाहिए कि क्या आप शादी के लिए तैयार है.

5. आपको शादी की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. सही जीवनसाथी के मिलने के बाद आप देरी ना भी करे तो चलेगा. आप बिना देर किए कर सकते हैं. उम्र के साथ-साथ सही जीवनसाथी का चुनाव भी बेहद ही जरूरी है.

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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)