Advertisement
trendingNow12973016
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सालों से वही टूथब्रश यूज कर रहें? जम जाते हैं लाखों बैक्टीरिया, जानें इसे कब बदलना चाहिए

Toothbrush Hygiene: पता ही नहीं चलता और सालों-साल इस्तेमाल होता है टूथब्रश, तो ये अच्छी बात नहीं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पुराना टूथब्रश आपके लिए बीमारियों का घर कैसे बन सकता है और इसे कब बदलना चाहिए?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 01:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सालों से वही टूथब्रश यूज कर रहें? जम जाते हैं लाखों बैक्टीरिया, जानें इसे कब बदलना चाहिए

When to Change Toothbrush: हम हर रोज अपनी दांतों का साफ करते हैं, रोज सुबह और रात ब्रश करते हैं, ताकि मुंह की बदबू और दांतों की सड़न से बच सकें. लेकिन हम एक जरूरी चीज करना भूल जाते हैं, जो है अपने टूथब्रश को बदलना और सालों तक वहीं टूथब्रश का इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन हमें ये नहीं पता कि टूथब्रश भी बैक्टीरिया का घर बन सकते हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया से बचने के लिए टूथब्रश को कब बदलना चाहिए?

 

टूथब्रश पर बैक्टीरिया कैसे जमा होते हैं?
टूथब्रश पर लाखों बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. आपको बता दें, दांत साफ करते समय हमारे मुंह से निकलें लार, खाने के छोटे कण और बैक्टीरिया ब्रश के रेशों में फंस जाते हैं. ऐसे में अगर ब्रश को ठीक से नहीं सुखाया जाए या गीली जगह पर रखा जाए, तो इसमें बैक्टीरिया तेजी से ब्रश में जमा हो सकते हैं. ऐसे में समय के साथ ब्रश में इसते ज्यादा बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो कि बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

टूथब्रश कब बदना चाहिए?
लगभग हर 3 महीने में टूथब्रश बदलना जरूरी होता है. अगर ब्रश के रेशे मुड़ गए हों, फैल गए हों या रंग बदल गया हो, तो यह इशारे हैं कि आपका ब्रश पुराना हो चुका है और उसे बदलने का सही समय आ गया है. इसके अलावा अगर आप सर्दी, खांसी या फ्लू जैसी किसी बीमारी का शिकार हुए हैं, तो भी ठीक होने के बाद आपको नया ब्रश ले लेना चाहिए. 

 

टूथब्रश को सेफ कैसे रखें?
ब्रश करने के बाद टूथब्रश को एक साथ और सेफ जगह पर रखना बेहद जरूरी होती है. इसके लिए ब्रश करने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर झटका दें, जिससे पानी निकल जाए. इसके बाद इसे सूखा लें. अब टूथब्रश को बंद डिब्बे में रख दें. अगर संभव हो तो, हर हफ्ते ब्रश को गर्म पानी से धोएं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Toothbrush hygieneWhen to Change Toothbrush

Trending news

जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल