सालों से वही टूथब्रश यूज कर रहें? जम जाते हैं लाखों बैक्टीरिया, जानें इसे कब बदलना चाहिए

When to Change Toothbrush: हम हर रोज अपनी दांतों का साफ करते हैं, रोज सुबह और रात ब्रश करते हैं, ताकि मुंह की बदबू और दांतों की सड़न से बच सकें. लेकिन हम एक जरूरी चीज करना भूल जाते हैं, जो है अपने टूथब्रश को बदलना और सालों तक वहीं टूथब्रश का इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन हमें ये नहीं पता कि टूथब्रश भी बैक्टीरिया का घर बन सकते हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया से बचने के लिए टूथब्रश को कब बदलना चाहिए?

टूथब्रश पर बैक्टीरिया कैसे जमा होते हैं?

टूथब्रश पर लाखों बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. आपको बता दें, दांत साफ करते समय हमारे मुंह से निकलें लार, खाने के छोटे कण और बैक्टीरिया ब्रश के रेशों में फंस जाते हैं. ऐसे में अगर ब्रश को ठीक से नहीं सुखाया जाए या गीली जगह पर रखा जाए, तो इसमें बैक्टीरिया तेजी से ब्रश में जमा हो सकते हैं. ऐसे में समय के साथ ब्रश में इसते ज्यादा बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो कि बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है.

टूथब्रश कब बदना चाहिए?

लगभग हर 3 महीने में टूथब्रश बदलना जरूरी होता है. अगर ब्रश के रेशे मुड़ गए हों, फैल गए हों या रंग बदल गया हो, तो यह इशारे हैं कि आपका ब्रश पुराना हो चुका है और उसे बदलने का सही समय आ गया है. इसके अलावा अगर आप सर्दी, खांसी या फ्लू जैसी किसी बीमारी का शिकार हुए हैं, तो भी ठीक होने के बाद आपको नया ब्रश ले लेना चाहिए.

टूथब्रश को सेफ कैसे रखें?

ब्रश करने के बाद टूथब्रश को एक साथ और सेफ जगह पर रखना बेहद जरूरी होती है. इसके लिए ब्रश करने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर झटका दें, जिससे पानी निकल जाए. इसके बाद इसे सूखा लें. अब टूथब्रश को बंद डिब्बे में रख दें. अगर संभव हो तो, हर हफ्ते ब्रश को गर्म पानी से धोएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.