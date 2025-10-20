केवल सीड्स खाने से नहीं, सही समय पर खाना है बेहद जरूरी! जानें कब खाएं बीज..

Right Time to Eat Seeds: आज के समय में हर इंसान सेहत पर खास ध्यान दे रहा है. हेल्दी रहने के लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉलो कर रहा है. ऐसे में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, तिल जैसे सीड्स लोग अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं. ये सभी सीड्स पीषण से भरपूर होते हैं और आपकी सेहत के बेहद फायदेमंद. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें अगर सही समय पर खाया जाए तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं? ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दिन के किस समय कौन से बीज खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है.

सुबह खाली पेट

सुबह का समय शरीर के डिटॉक्स और एनर्जी बूस्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. इस समय चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को पानी या नींबू पानी में भिगोकर खाना फायदेमंद रहता है. ये फाइबर से भरपूर होते हैं और डाइजेशन को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं. इसके अलावा इसके सेवन से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग कम होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

दोपहर के खाने के साथ

आप दोपहर के खाने के साथ सूरजमुखी और कद्दू के बीज को डाइट में शामिल कर सकते हैं. दोपहर में जब आपको एक हेल्दी एनर्जी बूस्ट की जरूरत होती है, तब इसे सलाद या दही के साथ मिलाकर खाना फायदेमंद होता है. इनमें जिंक, आयरन और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो बॉडी को दोपहर की सुस्ती से बाहर निकालते हैं और मेंटल फोकस बढ़ाते हैं.

वर्कआउट से पहले या बाद में

वर्काआउट से पहले या बाद में भी तिल और चिया सीड्स जैसे सीड्स खाना फायदेमंद हो सकता है. इससे शरीर को एनर्जी मिलता है और मसल्स की रिकवरी में मदद मिलती है. ये प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स से भरपूर होते हैं.

रात को सोने से पहले

आपको बता दें, रात में सोने से पहले फ्लैक्स सीड्स खाना फायदेमंद है. अगर आप नींद से जुड़ी किसी तरह के समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये आपकी मदद कर सकता है. फ्लैक्स सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिगनन्स से भरपूर होते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस और स्किन हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.