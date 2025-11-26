क्या है सर्दियों में डिनर का सही समय? जानें देर से खाने के नुकसान...

Winter Dinner Time: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में मौसम में दिन छोटे होने लगते हैं और शाम जल्दी हो जाती है. ठंड के कारण हमारी लाइफस्टाइल में भी बदल जाती है. ऐसे में इस मौसम में लोग रात का खाना देर से खाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है. आपको बता दें, आप क्या खा रहे हैं, यह जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि आप किस समय खा रहे हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में रात के खाने का सही समय क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है.

सर्केडियन रिदम और स्लो डाइजेशन सिस्टम

इंसान का शरीर एक 24 घंटे की इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक पर काम करता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है. यो घड़ी सूर्य के प्रकाश (दिन) और अंधेरे (रात) के साथ बैलेंस बिठाती है. जब शाम जल्दी होती है और अंधेरा छा जाता है, तो बॉडी को संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है. इस कारण हमारा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन सिस्टम स्लो होने लगती है. अगर आप देर रात में भारी खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी उसे ठीक से पचा नहीं पाती, जिससे वह फैट के रूप में जमा होने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

देर से खाने के नुकसान

कई रिसर्च में यह पाया गया है कि रात का खाना देर से करना हेल्थ के लिए खतरों को बढ़ा सकता है. एक रिसर्च के अनुसार, जो जवान युवा रात 10 बजे भोजन करते हैं, उनमें ब्लड शुगर लेवल शाम 6 बजे भोजन करने वालों की तुलना में 20% ज्यादा पाया गया. इसके अलावा, देर रात खाने वालों में फैट बर्न होने की प्रोसेस भी 10% कम होती है. भले ही वे समान मात्रा में और एक जैसा ही खाना खा रहा हो. ऐसे में लगातार देर से खाने से मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है.

कब खाएं रात का खाना?

सर्दियों में बॉडी की नेचुरल लय के साथ तालमेल बिठाने के लिए रात 7 बजे से पहले खाना खा लेना सबसे अच्छा माना जाता है. आदर्श रूप से, आपको सूरज ढलने के आसपास, यानी शाम 6 बजे तक अपना डिनर कर लेना चाहिए. यह समय आपके शरीर को भोजन को पूरी तरह से पचाने और रात में खुद की मरम्मत करने के लिए पर्याप्त माना जाता है. अगर आप देर से खाना खाते हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.