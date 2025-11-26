Advertisement
trendingNow13018393
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या है सर्दियों में डिनर का सही समय? जानें देर से खाने के नुकसान...

Right Time to Have Dinner in Winter: सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और शाम जल्दी हो जाती है. ऐसे में डिनर करने का समय भी बदल जाता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ठंड के मौसम में डिनर करने का सही समय क्या होता है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है सर्दियों में डिनर का सही समय? जानें देर से खाने के नुकसान...

Winter Dinner Time: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में मौसम में दिन छोटे होने लगते हैं और शाम जल्दी हो जाती है. ठंड के कारण हमारी लाइफस्टाइल में भी बदल जाती है. ऐसे में इस मौसम में लोग रात का खाना देर से खाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है. आपको बता दें, आप क्या खा रहे हैं, यह जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह भी है कि आप किस समय खा रहे हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में रात के खाने का सही समय क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है. 

 

सर्केडियन रिदम और स्लो डाइजेशन सिस्टम 
इंसान का शरीर एक 24 घंटे की इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक पर काम करता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है. यो घड़ी सूर्य के प्रकाश (दिन) और अंधेरे (रात) के साथ बैलेंस बिठाती है. जब शाम जल्दी होती है और अंधेरा छा जाता है, तो बॉडी को संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है. इस कारण हमारा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन सिस्टम स्लो होने लगती है. अगर आप देर रात में भारी खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी उसे ठीक से पचा नहीं पाती, जिससे वह फैट के रूप में जमा होने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

देर से खाने के नुकसान
कई रिसर्च में यह पाया गया है कि रात का खाना देर से करना हेल्थ के लिए खतरों को बढ़ा सकता है. एक रिसर्च के अनुसार, जो जवान युवा रात 10 बजे भोजन करते हैं, उनमें ब्लड शुगर लेवल शाम 6 बजे भोजन करने वालों की तुलना में 20% ज्यादा पाया गया. इसके अलावा, देर रात खाने वालों में फैट बर्न होने की प्रोसेस भी 10% कम होती है. भले ही वे समान मात्रा में और एक जैसा ही खाना खा रहा हो. ऐसे में लगातार देर से खाने से मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है.

 

कब खाएं रात का खाना?
सर्दियों में बॉडी की नेचुरल लय के साथ तालमेल बिठाने के लिए रात 7 बजे से पहले खाना खा लेना सबसे अच्छा माना जाता है. आदर्श रूप से, आपको सूरज ढलने के आसपास, यानी शाम 6 बजे तक अपना डिनर कर लेना चाहिए. यह समय आपके शरीर को भोजन को पूरी तरह से पचाने और रात में खुद की मरम्मत करने के लिए पर्याप्त माना जाता है. अगर आप देर से खाना खाते हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा रहे हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Dinner Timeright time to have dinner

Trending news

राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?