Advertisement
trendingNow13168648
Hindi Newsलाइफस्टाइलकहीं आप तो गर्मियों में गलत तरह से नहीं खा रहे हैं अंजीर? डॉक्टर से जानिए सही समय और तरीका

कहीं आप तो गर्मियों में गलत तरह से नहीं खा रहे हैं अंजीर? डॉक्टर से जानिए सही समय और तरीका

Figs Benefits In Summer: अंजीर आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं. कुछ लोगों को अंजीर खाने का सही समय और तरीका नहीं पता होता है आइए आपको इस खबर में बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं आप तो गर्मियों में गलत तरह से नहीं खा रहे हैं अंजीर? डॉक्टर से जानिए सही समय और तरीका

Figs Benefits In Summer: गर्मियां आते ही लोगों के खान-पान में भी कई तरह से बदलाव आना शुरू हो जाते हैं. अंजीर आपकी सेहत के लिए बेस्ट साबित होता है. इसमें कई तरह के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि गर्मियों में अंजीर को कब, कितना और कैसे खाना चाहिए. इसका गलत तरीके से सेवन अगर आप करते हैं, तो आपको शरीर में कई नुकसान देखने पड़ सकते हैं. फायदे के चक्कर में हमको किसी भी चीज का ओवर डोज करने से बचना चाहिए. अंजीर अगर आप अधिक मात्रा में आते हैं, तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है. 
 

हम इस खबर में डॉ. ज्योति बाला शर्मा से जानेंगे कि अंजीर इस समय खाना एकदम बेस्ट साबित होता है. और कितनी मात्रा में इस तरीके से इसको खाना चाहिए. अगर आपको इसको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो आपको जान लेना बेहद ही जरूरी है. आइए आपको बताते हैं.
 

गर्मियों में कितनी अंजीर खानी चाहिए?

Add Zee News as a Preferred Source

अंजीर आपकी सेहत पर अलग-अलग तरीके से फायदा करती हैं. डॉ. ज्योति बाला शर्मा बताती हैं, कि अंजीर की तासीर गर्म होती है, जिस वजह से इसका अधिक मात्रा में सेवन करना नुकसानदायी हो सकता है. आप पूरे दिनभर में केवल 2 अंजीर को भिगोकर खा सकते हैं. 
 

गर्मियों में अंजीर खाने का सही समय

अंजीर का अगर आप गर्मियों में करते हैं तो सोच-समझकर ही खानी चाहिए. इसको खाने का बेस्ट समय सुबह खाली पेट होता है. ये आपको काफी ज्यादा फायदा देती है.
 

गर्मियों में अंजीर खाने के फायदे
 

1. कब्ज को दूर

अगर आप गर्मियों में अंजीर खाते हैं, तो आप कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैंर और ये आपके पेट को साफ रखने में भी मददगार होता है.
 

2. मांसपेशियों को मजबूत 

अगर आप पूरे दिनभर में 2 अंजीर को खाते हैं दूध के साथ में भी आप खा सकते हैं. ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार होती है. अगर आपको अपने शरीर में कमजोरी लगती है, तो आप ये रोजाना भी खास सकते हैं. आपको कई तरीके से गजब के असर देखने को मिल सकते हैं. 
 

3. इम्यूनिटी मजबूत

गर्मियों में इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर सी हो जाती है अगर आप मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप अंजीर को भिगोकर खा सकते हैं. आप इसका सेवन रोजाना भी कर  सकते हैं. इसको खाने से फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन सभी चीजें आपको मिलती है. 
 

(ये भी पढ़ें:  नींद की कमी ही नहीं इन आदतों की वजह से बूढ़ा हो रहा है आपका दिमाग, डॉक्टर से जानें)
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

figs benefitswhat is the right way to eat figsfigs benefits in summer

Trending news

सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
Abhishek Banerjee
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
Shimla News
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
BJP
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
Pm modi news
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
Viral News
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
Mumbai News in hindi
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
DNA
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
West Bengal Election 2026
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
Nashik Bhondu Baba
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं चलेगा महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में नोटिस खारिज
gyanesh kumar
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं चलेगा महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में नोटिस खारिज