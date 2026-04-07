कहीं आप तो गर्मियों में गलत तरह से नहीं खा रहे हैं अंजीर? डॉक्टर से जानिए सही समय और तरीका

Figs Benefits In Summer: गर्मियां आते ही लोगों के खान-पान में भी कई तरह से बदलाव आना शुरू हो जाते हैं. अंजीर आपकी सेहत के लिए बेस्ट साबित होता है. इसमें कई तरह के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि गर्मियों में अंजीर को कब, कितना और कैसे खाना चाहिए. इसका गलत तरीके से सेवन अगर आप करते हैं, तो आपको शरीर में कई नुकसान देखने पड़ सकते हैं. फायदे के चक्कर में हमको किसी भी चीज का ओवर डोज करने से बचना चाहिए. अंजीर अगर आप अधिक मात्रा में आते हैं, तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है.



हम इस खबर में डॉ. ज्योति बाला शर्मा से जानेंगे कि अंजीर इस समय खाना एकदम बेस्ट साबित होता है. और कितनी मात्रा में इस तरीके से इसको खाना चाहिए. अगर आपको इसको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो आपको जान लेना बेहद ही जरूरी है. आइए आपको बताते हैं.



गर्मियों में कितनी अंजीर खानी चाहिए?

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अंजीर आपकी सेहत पर अलग-अलग तरीके से फायदा करती हैं. डॉ. ज्योति बाला शर्मा बताती हैं, कि अंजीर की तासीर गर्म होती है, जिस वजह से इसका अधिक मात्रा में सेवन करना नुकसानदायी हो सकता है. आप पूरे दिनभर में केवल 2 अंजीर को भिगोकर खा सकते हैं.



गर्मियों में अंजीर खाने का सही समय

अंजीर का अगर आप गर्मियों में करते हैं तो सोच-समझकर ही खानी चाहिए. इसको खाने का बेस्ट समय सुबह खाली पेट होता है. ये आपको काफी ज्यादा फायदा देती है.



गर्मियों में अंजीर खाने के फायदे



1. कब्ज को दूर

अगर आप गर्मियों में अंजीर खाते हैं, तो आप कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैंर और ये आपके पेट को साफ रखने में भी मददगार होता है.



2. मांसपेशियों को मजबूत

अगर आप पूरे दिनभर में 2 अंजीर को खाते हैं दूध के साथ में भी आप खा सकते हैं. ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार होती है. अगर आपको अपने शरीर में कमजोरी लगती है, तो आप ये रोजाना भी खास सकते हैं. आपको कई तरीके से गजब के असर देखने को मिल सकते हैं.



3. इम्यूनिटी मजबूत

गर्मियों में इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर सी हो जाती है अगर आप मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप अंजीर को भिगोकर खा सकते हैं. आप इसका सेवन रोजाना भी कर सकते हैं. इसको खाने से फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन सभी चीजें आपको मिलती है.



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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.