90% लड़कियों को नहीं पता काजल लगाने का क्या है सही तरीका? जान लें ये सीक्रेट टिप्स

How To Apply Kajal: मेकअप करना महिलाओं को खूब पसंद होता है. आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए महिलाएं काफी चीजों को लगाना पसंद करती हैं. अधिकतर लड़कियां काजल को लगा तो लेती हैं लेकिन कोनों-कोनों से फैल जाता है, जो दिखने में बेहद ही बेकार लगता है. उनकी आंखों का काजल ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाता है अगर आपको भी काजल लगाना नहीं आता है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं. आप भी नोट कर लें सीक्रेट टिप्स.



काजल लगाने का क्या है सही तरीका?



1. आंखों को साफ

अगर आप भी काजल लगाना पसंद करती हैं और ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से लगाएं, तो आपको सबसे पहले अपनी आंखों को अच्छे से साफ करना चाहिए. टिश्यू की मदद से आंख के आस-पास की स्किन को अच्छे से भी साफ कर लें.



2. प्राइमर या कॉम्पैक्ट पाउडर

काजल लगाने से पहले आंखों की आस-पास की स्किन साफ करने के बाद आपको प्राइमर या कॉम्पैक्ट पाउडर को आंखों के नीचे हल्का लगाना है, इससे काजल स्मज-फ्री लगता है.



3. सही काजल का चुनाव

आंखों की सुरक्षा के लिए आपको हमेशा सही काजल का चुनाव आपको करना चाहिए. जेल या पेंसिल काजल लिक्विड काजल का इस्तेमाल करना चाहिए. ये काजल वॉटरप्रूफ और लॉन्ग-लास्टिंग होते हैं. दो कोट में हल्के हाथों से काजल लगाना चाहिए.



4. काजल सेट

काजल को लगाने के बाद सेट करना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है. आप काजल के बाद आईशैडो को लगाकर उसको अच्छे से सेट कर सकते हैं. सही प्रोडक्ट और मेकअप हैक्स से आप अपनी आंखों को खूबसूरत बना सकते हैं.



