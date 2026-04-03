90% लोग नहीं जानते मिट्टी के घड़े को साफ करने का सही तरीका? आज ही फॉलो कर लें ये टिप्स

Matka Cleaning Tips: गर्मियों का मौसम आते ही लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा बेकार हो सकता है. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो मिट्टी के घड़े यानी मटके को घर पर लाकर इस्तेमाल करते हैं. ठंडा पानी भले ही तुरंत आपको राहत देता है लेकिन इसको लंबे समय तक पीना ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है. घड़े का पानी आपके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. कुछ लोग ऐसे हैं, जो गलत तरीके से मटके को साफ करते हैं जिसकी वजह से पानी ठंडा नहीं रह पाता है. 90% लोग ऐसे हैं, जो मिट्टी के घड़े को साफ करने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं जानते हैं.



गलत तरीके से सफाई करने पर घड़े में बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं और साथ ही बदबू की भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है. आपका घड़ा भी खराब होने लग जाता है इसका बेकार असर आपकी सेहत पर भी काफी ज्यादा पड़ सकता है. अगर आपको भी सही तरीका नहीं पता है,तो आपको बताते हैं कि कैसे आप सही तरीके से फटाफट से साफ कर सकते हैं.



कैसे करें मिट्टी के घड़े की सफाई?

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1. नींबू और नमक

अगर आप मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करते हैं और इसको साफ करने का सही तरीका आपको नहीं पता है,तो आप नींबू और नमक का उपयोग कर सकते हैं. नींबू और नमक में पानी को मिक्स आपको कर लेना है और इसका आपको पेस्ट बना लेना है और फिर इसी पेस्ट से आपको हल्के हाथों से रगड़ना है.



2. सोडा और विनेगर

मिट्टी के घड़े को गहराई तक साफ करने के लिए आपको सोडा और विनेगर का इस्तेमाल करना है. ये तरीका भी एकदम बेस्ट होता है. घड़े के अंदर जमी धूल और काई से अक्सर परेशानी होती है, तो आप इसको मिक्स करके अच्छे से साफ कर सकते हैं. ये ट्रिक एकदम बेस्ट है.



3. नींबू के छिलके

अगर आपको अपने मिट्टी के घड़े को हमेशा रखना है, तो आपको रोजाना पानी बदलते रहना है. और नींबू के छिलके में भी आप इसको रगड़कर साफ कर सकते हैं. यह घड़े को कीटाणुरहित करने में मदद करेगा.



मिट्टी के घड़े का पानी पीने के फायदे

अगर आप रोजाना मिट्टी के घड़े का पानी पीते हैं, तो गले से लेकर आंतों तक आपको फायदा दे सकता है. इसमें प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को फिट रखने का काम करती है. इम्यून सिस्टम मजबूत करता है और साथ ही गंदगी को भी दूर करता है. पाचन से जुड़ी दिक्कत को भी दूर करने का काम करता है. गर्मियों में हाइड्रेटेड अगर आप रहना चाहती हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है. इसमें मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है. शरीर का तापमान कंट्रोल में रहता है और ये पूरी तरह से नेचुरल और केमिकल-फ्री होता है.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)