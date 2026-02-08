Advertisement
क्या डायबिटीज में दूध-दही खाना सेफ है? जानें ब्लड शुगर कंट्रोल को लेकर क्या कहता है आयुर्वेद

Diabetes Management Tips: आज के दौर में डायबिटीज एक बड़ी चुनौती बन गई है. ऐसे में सरकार द्वारा लगातार चलाए जा रहे जागरुकता अभियान के बाद भी लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताएंगे, जो डायबिटीज के मरीजों को जरूर जाननी चाहिए. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:02 PM IST
Diabetes Diet: आज के अनहेल्दी लाइफस्टाइल में डायबिटीज की समस्या बेहद आम हो गई है. हर उम्र के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं. इतना ही नहीं बच्चे डायबिटीज के साथ जन्म भी ले रहे हैं और ये आने वाली पीढ़ी और देश के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. हालांकि सरकार इसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रोग्राम और जागरुकता अभियान चला रही है. लेकिन फिर भी डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को नहीं पता कि उनके लिए बेहद डाइट क्या है? ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को दूध और दही कितनी मात्रा में लेना चाहिए?

 

डायबिटीज के मरीजों के लिए जरूरी बात
डायबिटीज के मरीज दूध और दही ले सकते हैं. लेकिन सही मात्रा, सही समय और सही प्रकार का चुनाव बहुत ज़रूरी है. दूध और दही दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इसलिए ये ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाते. लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किस समय और कितनी मात्रा जरूरी है. दूध और दही दोनों ही डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी हैं, क्योंकि ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, पेट के अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, और भूख नियंत्रित करने में मददगार हैं.

दूध पीने का सही तरीका
अब जानते हैं सेवन का सही तरीका. पहले बात करते हैं दूध की. एक कप दूध और दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30-40 के बीच होता है, जो मधुमेह से पीड़ित मरीजों के लिए सही है. डायबिटीज के मरीज को 1 दिन में 500 ग्राम पीना चाहिए लेकिन अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर. फुल फैट दूध से परहेज करें और लो-फैट दूध का सेवन करें, साथ ही दूध में किसी तरह का मीठा पदार्थ शामिल न करें. अगर थोड़ा मीठा खाने का मन है तो दूध के साथ प्राकृतिक तरीके से पकी हुई खजूर ले सकते हैं. दूध का सेवन सुबह और रात के समय किया जा सकता है.

 

आयुर्वेद के अनुसार कब करना चाहिए दही का सेवन?
वहीं दही का सेवन आयुर्वेद के अनुसार दिन के समय करना चाहिए. दही में भी किसी तरह का मीठा न डालें, बल्कि उसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक डालकर सेवन करें. एक बार में एक कटोरी दही का सेवन किया जा सकता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

