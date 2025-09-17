Ananya Panday की ग्लोइंग स्किन का राज है ये सीक्रेट होममेड फेस पैक, नेचुरल खूबसूरती देखते रह जाएंगे लोग
Ananya Panday की ग्लोइंग स्किन का राज है ये सीक्रेट होममेड फेस पैक, नेचुरल खूबसूरती देखते रह जाएंगे लोग

Ananya Panday Glowing Skin Tips:  बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की ग्लोइंग स्किन का राज उनका होममेड फेस पैक है जिसको लगाने से उनकी स्किन चमकदार नजर आती हैं आइए आपको भी बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:11 AM IST
Ananya Panday की ग्लोइंग स्किन का राज है ये सीक्रेट होममेड फेस पैक, नेचुरल खूबसूरती देखते रह जाएंगे लोग

Ananya Panday Glowing Skin Tips:  बॉलीवुड की टैलेंटेड और खूबसूरत एक्‍ट्रेस अनन्या पांडे अपनी जबरदस्त एक्टिंग और खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा फैंस के बीच में बनी रहती हैं. अनन्या ने काफी बार इंस्‍टाग्राम पर अपनी ग्लोइंग स्किन का राज बताया है वो  होममेड फेस पैक भी चेहरे पर लगाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं.  घरेलू ब्यूटी नुस्खा को अपनाने से अनन्या जैसी ग्‍लोइंग स्किन को आप आसानी से घर बैठे पा सकते हैं. बिना मेकअप के भी चेहरे को चमकदार बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं उनकी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट. 
 

होममेड फेस पैक कैसे बनाएं? 

अनन्या पांडे की तरह सीक्रेट होममेड फेस पैक बनाने के लिए दही, हल्दी, शहद इन चीजों को लेना है और फिर आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें 1 चम्मच दही, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद को डालकर सभी चीजों को साथ में मिला देना है और फिर इसका एक पेस्ट बनाकर चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाकर साफ पानी से धो देना है. आप चाहे तो इस पैक को हफ्ते में 3 दिन चेहरे पर लगा सकते हैं.
 

सीक्रेट होममेड फेस पैक के फायदे

 

1. चेहरे का ग्लो

अगर आप अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं, तो आपको ये बताया गया सीक्रेट होममेड फेस पैक को चेहरे पर लगा सकते हैं. इसको लगाने से आपका चेहरा खिला-खिला भी नजर आएगा.
 

2. ग्लोइंग स्किन 

स्किन को तुरंत ग्लोइंग बनाने के लिए भी आप रोजाना इस होममेड फेस पैक को चेहरे पर लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन को खिला-खिला रखने के लिए भी मददगार साबित होता है.
 

इसे भी पढ़ें: पिंपल्स ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? इन 5 चीजों से मिल सकती है बेदाग त्वचा!

 

3. स्किन को डिटॉक्सीफाई 

अगर आप इन तीनों चीजों को मिलाकर होममेड फेस पैक चेहरे पर लगाते हैं, तो स्किन को डिटॉक्सीफाई करने में ये आपकी मदद करता है. आपको सुबह के समय या रात में सोने से पहले इसको लगाना चाहिए. ये पैक आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

Ananya Pandayananya panday skin care tipsglowing skin tips

