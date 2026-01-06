Advertisement
हेल्दी रहने के लिए जरूरी है ये 3 शक्तियों का तालमेल, जानें क्या है उयिर तातुक्कल?

हेल्दी रहने के लिए जरूरी है ये 3 शक्तियों का तालमेल, जानें क्या है 'उयिर तातुक्कल'?

What is Uyir Thathukkal: सिद्ध चिकित्सा की माने तो 'उयिर तातुक्कल' जीवन की तीन मूल शक्तियां- वली, अजल और अयम हैं. ये व्यक्ति की सेहत को कंट्रोल करने में मदद करती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:55 PM IST
हेल्दी रहने के लिए जरूरी है ये 3 शक्तियों का तालमेल, जानें क्या है 'उयिर तातुक्कल'?

Uyir Thathukkal Benefits: सिद्ध चिकित्सा प्रणाली भारत की एनशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस में से एक है. इस सिस्टम का आधार 'उयिर तातुक्कल' है. उयिर तातुक्कल का मतलब होता है, जीवन की वो मूल शक्तियां या जैविक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने वाली तीन जरूरी ताकतें हैं. ये तीन शक्तियां वली, अजल और अयम है. 

 

जैविक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने वाली तीन जरूरी ताकतें
भारत सरकार के आयुष मंत्रायल के अनुसार, ये तीनों तत्व मिलकर मानव शरीर के सारे कार्य को कंट्रोल करते हैं. साथ ही ये किसी इंसान की शारीरिक बनावट और नेचर को भी तय करते हैं. इनके बीच सही बैलेंस बनाए रखने से शरीर का प्रदर्शन बेहतर होता है और पूरी सेहत बनी रहती है.

3 तीन तत्व 5 महाभूतों से बने होते है 
ये तीन तत्व 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने होते हैं. वली मुख्य रूप से वायु और आकाश से, अजल अग्नि से और अयम जल व पृथ्वी से जुड़ा है.

 

क्या कहता है सिद्ध चिकित्सा?
सिद्ध चिकित्सा में वली, अजल और अयम का आपसी तालमेल बहुत जरूरी है. जब ये तीनों बैलेंस रहते हैं, तो व्यक्ति हेल्दी और एनर्जेटिक रहता है. लेकिन इनमें असंतुलन हो जाए, तो विभिन्न बीमारियां पैदा हो सकती हैं. सिद्ध प्रणाली में इलाज का मुख्य उद्देश्य इन्हीं तीन शक्तियों को बैलेंस करना होता है.

 

वली क्या है?
वली मुख्य रूप से शरीर की स्पीड और नर्वस सिस्टम से जुड़ी कार्यों को संभालता है. यह हलचल, मूवमेंट और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है. वली को आधुनिक विज्ञान की भाषा में नर्वस सिस्टम से जोड़ा जाता है, जो शरीर की हरकतों और संवेदनाओं को मैनेज करता है.

 

अजल क्या है?
दूसरी शक्ति अजल है, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस और शरीर की गर्मी को कंट्रोल करती है. यह मेटाबॉलिज्म को बनाए रखती है, भोजन को पचाती है और शरीर के तापमान को बैलेंस रखती है. अजल की वजह से ही शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है और पाचन तंत्र सुचारू रूप से चलता है.

 

अयम क्या है?
तीसरी शक्ति अयम है, जो शरीर की संरचनात्मक मजबूती और स्थिरता प्रदान करती है. यह हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत बनाती है. अयम शरीर को स्थिरता देता है और तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखता है.

 

सिद्ध चिकित्सा में कैसे होता है बीमारियों का इलाज?
सिद्ध चिकित्सा बीमारियों का इलाज व्यक्ति की उम्र, आदतें, पर्यावरण और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर करती है. उयिर तातुक्कल को समझकर हम अपनी जीवनशैली सुधार सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं. विशेषज्ञों की सलाह है कि किसी भी उपचार से पहले योग्य चिकित्सक से परामर्श लें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

what is uyir thathukkaluyir thathukkal 3 main power

