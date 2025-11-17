क्या है 'स्लीप डिवोर्स'? कपल्स के बीच तेजी से वायरल हो रहा ये ट्रेंड, ताइवान की स्टडी में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा..

What is Sleep Divorce: आज के समय में 'स्लीप डिवोर्स' नाम का एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. खासतौर इसकी चलन यूरोप के कई देशों में देखने को मिल रही है. ‘स्लीप डिवोर्स’ मतलब पार्टनर से अलग बिस्तर पर सोना. स्वीडन और नॉर्वे जैसे नॉर्डिक देशों में अपनी नींद को बेहतर करने के लिए लोग यह तरीका अपना रहे हैं. हालांकि ताइवान में हुई एक स्टडी ने इस ट्रेंड पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस खबर में हम आपको इसके बारे में डीटेल में बताएंगे.

क्या है ‘स्लीप डिवोर्स’?

स्लीप डिवोर्स का मतलब है कपल्स का रात में अलग-अलग बिस्तर या अलग कमरे में सोना. इसका मुख्य कारण अपनी नींद को बेहतर बनाना और पार्टनर की खर्राटे लेना, देर तक जागना, बार-बार करवट बदलना जैसी आदतों से अपनी नींद को खराब होने से बचाना है. यूरोप में इसे एक हेल्दी स्लीप प्रैक्टिस की तरह देखा जा रहा है. इस प्रैक्टिस से लोगों को गहरी और सुकून भरी नींद मिलती है.

ताइवान की रिसर्च क्या कहती है?

‘बीएमसी पब्लिक हेल्थ’ में पब्लिश्ड एक नई स्टडी में उत्तरी ताइवान के 860 एडल्ट कपल्स की नींद की आदतों और मेंटल हेल्थ पर स्टडी की गई. इस रिसर्च में नींद की गुणवत्ता के साथ-साथ मेंटल हेल्थ को खुशी, जीवन से संतुष्टि और शांत के आधार पर मापा गया. स्टडी की स्टडी में सामने आया कि अलग-अलग कमरों में सोने वाले वृद्ध कपल्स की मानसिक सेहत साथ में सोने वाले कपल्स से कमजोर पाई गई. इसका मतलब है कि भले ही अलग सोना नींद सुधार सकता है, लेकिन यह मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को बुरा असर डाल सकता है.

क्या अलग सोना रिश्ते के लिए सही है?

'स्लीप डिवोर्स' के फायदे हैं, जैसे- बेहतर नींद, कम स्ट्रेस और ज्यादा फिजिकल रेस्ट. हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि यह कपल्स के बीच इमोशनल बॉन्डिंग को कम कर सकता है. स्टडी से यह पता चलता है कि आपके नींद की सिस्टम सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि रिश्ते की सेहत का भी संकेत है. कपल्स के साथ सोने से नजदीकी, सुरक्षा और अपनापन की भावना बढ़ती है. वहीं अलग सोने से दूरी का एहसास गहराता है.

क्या कहते हैं एक्सर्ट्स?

RAND कॉर्पोरेशन के साइंटिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट वेंडी ट्रॉक्सेल के अनुसार कपल्स की सोने की आदतें उनके रिश्ते पर गहराई से असर डालता है. उनके अनुसार, अलग सोने से कई बार रिश्तों में परेशानियां बढ़ सकती हैं और लंबे समय में इमोशनल हेल्थ को हेल्थ कमजोर कर सकता है. वह बताती हैं कि अच्छी नींद और मजबूत रिश्ता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं. ऐसे में कपल्स को ऐसा बैलेंस बनाने की जरूरत है, जिससे नींद भी अच्छी है और रिश्ता मजबूत होता है.

