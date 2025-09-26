Advertisement
एक्सरसाइज के बाद गलती से भी न खाएं ये 5 चीजें, सारी मेहनत हो सकती है बेकार

What Not To Eat After Workout: एक्ससाइज के बाद आप क्या खा रहे हैं इससे आपकी हेल्थ डिसाइड होती है, इसलिए बेहतर कि आप इसमें जरा सी भी लापरवाही न करें वरना बुरे अंजाम हो सकते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:14 AM IST
एक्सरसाइज के बाद गलती से भी न खाएं ये 5 चीजें, सारी मेहनत हो सकती है बेकार

Avoid These Food Post Workout: हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं और डाइट कैसी लेते हैं. सुबह जागने के बाद काफी लोग मॉर्निंग वॉक या जिम में पसीना बहाने को तरजीह देते हैं. इसके बाद नाश्ते में अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा खाएंगे तो मेहनत बेकार हो सकती है. मशहूर डाइटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) ने बताया कि हमें वर्कआउट के बाद क्या-क्या नहीं खाना चाहिए.
 

1. फ्राइड फूड

तली हुई चीजों में अनहेल्दी फैट्स काफी ज्यादा होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब्शन को स्लो कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप डीप्र फाइड चीजों से तौबा कर लें, इसकी बजाए, ग्रिल्ड चिकन या फिश को चुने. आप चाहें तो प्लांट बेस्ड हेल्दी प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट मील के तौर पर शामिल कर सकते हैं.

2. मसालेदार चीजें

हाइली स्पाइसी फूड हमारे टेस्ट को जरूर सैटिस्फाई करता हो, लेकिन सेहत के लिहाज से बिलकुल भी अच्छा नहीं है, खाकर अगर आप वर्कआउट के बाद इसका सेवन करते हैं तो इससे डाइजेशन में दिक्कतें आ सकती हैं. इसके अलावा हार्टबर्न की शिकायत भी हो सकती है. मसाले को ज्यादा पकाने पर पोषक तत्व भी खत्म होने लगते हैं. बेहतर है कि आप ऐसी चीजें खाएं जो ज्यादा स्पाइसी न हों.

3. स्वीट फूड

मीठी चीजें काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं, खासकर मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और हलुआ खाना हम काफी पसंद करते हैं, लेकिन वर्कआउट के तुरंत बाद इनका सेवन करेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है. जो कैलोरी आपने एक्ससाइज के जरिए घटाई है.

4. शराब

शराब वैसे तो हमेशा से सेहत की दुश्मन रही है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन की वजह बन सकती है साथ ही मसल्स के रिपेयर होने में मु्श्किलें आती हैं. ये हार्ट के लिए भी नुकसानदेह है. बेहतर है कि आप पानी, हर्बल टी और इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक लें.

5. कच्ची सब्जियां

कच्ची सब्जियों में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जिसे आप व्यायाम के बाद खाएंगे तो पेट फूलने की शिकायत हो सकती हैं. कुक्ड वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करना आसान होता है. यहा तक कि स्टीम्ड वेजिटेबल से भी कोई परेशानी नहीं है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

