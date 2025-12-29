Advertisement
trendingNow13056964
Hindi Newsलाइफस्टाइलक्या ताजी से ज्यादा फायदेमंद है बासी रोटी? जानें इसमें छिपे पोषक तत्वों का सच..

क्या ताजी से ज्यादा फायदेमंद है बासी रोटी? जानें इसमें छिपे पोषक तत्वों का सच..

Basi Roti Benefits: बचपन से मां हमें रात की बची रोटी सुबह खाली पेट खिलाती आई है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि जहां बाकी बासी खाना खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती हैं, वहीं बासी रोटी को सेहत के लिए क्यों फायदेमंद माना जाता है..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या ताजी से ज्यादा फायदेमंद है बासी रोटी? जानें इसमें छिपे पोषक तत्वों का सच..

What Nutrients Are in Stale Bread: अक्सर डॉक्टर ताजा खाना खाने की सलाह देते हैं. सब यहीं मानते हैं कि ताजा खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है और बासी नुकसानदायक. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो आपकी डाइजेशन और सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. भारतीय घरों में अक्सर सुबह खाली पेट बासी रोटी खाई जाती है, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बासी रोटी के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे..

 

फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
गेहूं के आटे वाली बासी रोटी के में भरपूर मात्रा में डायटरी फाइबर पाया जाता है. साथ ही बासी होने पर इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचते हैं. ऐसे में इस डाइट में शामिल करने से डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहता है, कब्जी की समस्या से राहत मिलती है, साथ ही लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत
बासी रोटी विटामिन और मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत है. गेहूं के आट वाली बासी रोटी में नेचुरल विटामिन B कॉम्पलेक्स जैसे B1, B2 और B3 पाए जाते हैं. इसके साथ-साथ यह आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स से नेचुरल स्रो होते हैं. डाइट में इसे शामिल करने से बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, खून की कमी ठीक होती है और हड्डियां मजबूत होती है.

 

प्रोबायोटिक गुण और ठंडी तासीर
रातभर रखी रोटी में हल्का नेचुरल फर्मेंटेशन हो जाता है. ऐसे में इसमें प्रोबायोटिक जैसे गुण आ जाते हैं, जो पेट के गुड बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद होते हैं. इसके सेवन से गैस और एसिडिटी से राहत मिलती है, पेट को ठंडक मिलती है. साथ ही इसे गर्मी के मौसम में खाने से पेट ठंडा रहता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

basi roti benefitsStale Roti Benefits

Trending news

टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू