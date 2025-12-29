क्या ताजी से ज्यादा फायदेमंद है बासी रोटी? जानें इसमें छिपे पोषक तत्वों का सच..

What Nutrients Are in Stale Bread: अक्सर डॉक्टर ताजा खाना खाने की सलाह देते हैं. सब यहीं मानते हैं कि ताजा खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है और बासी नुकसानदायक. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो आपकी डाइजेशन और सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. भारतीय घरों में अक्सर सुबह खाली पेट बासी रोटी खाई जाती है, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बासी रोटी के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे..

फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट

गेहूं के आटे वाली बासी रोटी के में भरपूर मात्रा में डायटरी फाइबर पाया जाता है. साथ ही बासी होने पर इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचते हैं. ऐसे में इस डाइट में शामिल करने से डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहता है, कब्जी की समस्या से राहत मिलती है, साथ ही लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है.

विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत

बासी रोटी विटामिन और मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत है. गेहूं के आट वाली बासी रोटी में नेचुरल विटामिन B कॉम्पलेक्स जैसे B1, B2 और B3 पाए जाते हैं. इसके साथ-साथ यह आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स से नेचुरल स्रो होते हैं. डाइट में इसे शामिल करने से बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, खून की कमी ठीक होती है और हड्डियां मजबूत होती है.

प्रोबायोटिक गुण और ठंडी तासीर

रातभर रखी रोटी में हल्का नेचुरल फर्मेंटेशन हो जाता है. ऐसे में इसमें प्रोबायोटिक जैसे गुण आ जाते हैं, जो पेट के गुड बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद होते हैं. इसके सेवन से गैस और एसिडिटी से राहत मिलती है, पेट को ठंडक मिलती है. साथ ही इसे गर्मी के मौसम में खाने से पेट ठंडा रहता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.