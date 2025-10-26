Advertisement
trendingNow12975520
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या आप जानते हैं हिंदी पुलिस को क्या कहते हैं? 90 प्रतिशत लोग देते हैं गलत जवाब

पुलिस शब्द का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा. क्या आप जानते हैं पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं. अधिकतर भारतीय को पुलिस का हिंदी अर्थ नहीं पता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 26, 2025, 12:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आप जानते हैं हिंदी पुलिस को क्या कहते हैं? 90 प्रतिशत लोग देते हैं गलत जवाब

रोजाना इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्द अंग्रेजी के हैं लेकिन उनका इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि लोगों को उस शब्द का हिंदी अर्थ नहीं पता होता है. पुलिस भी एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं. पुलिस का नाम हिंदी में बहुत ही कम लोगों को पता होगा. 

अधिकतर लोगों को नहीं पता सही जवाब 
अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं. दरअसल पुलिस शब्द हमारी बोलचाल में इतना शामिल हो चुका है कि पुलिस अंग्रेजी का नहीं बल्कि हिंदी का शब्द लगता है लेकिन ऐसा नहीं है पुलिस इंग्लिश का शब्द है. अगर आप भी पुलिस का हिंदी शब्द नहीं जानते हैं तो चलिए हमारे साथ जानते हैं इसका सही हिंदी शब्द क्या है. 

हिंदी में पुलिस को क्या कहते हैं
पुलिस एक इंग्लिश शब्द हैं. अधिकतर देश में पुलिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. हिंदी में पुलिस शब्द को जन रक्षक कहा जाता है. कानून की पुरानी किताबों में पुलिस को राजकीय जन रक्षक के नाम से जाना जाता है. आज के समय में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हिंदी में पुलिस को जन रक्षक कहा जाता है. अधिकतर लोगों लगता है कि पुलिस हिंदी शब्द है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कब बनी पुलिस की व्यवस्था 
पुलिस व्यवस्था आधुनिक समय में आई है. पहले के समय में राजा और महाराजा के अंग रक्षक या फिर सेनापित हुआ करते थे. समय के साथ अंग रक्षक जैसी व्यवस्था खत्म हो गई. फिर नया सिस्टम शुरू हुआ. माना जाता है कि 1829 में लंदन में पहली बार मेट्रोपोलिटन पुलिस बनाई गई, जिसके बाद दूसरें देशों में भी ऐसी व्यवस्था शुरू हुई. 

ब्लाउज को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकतर भारतीय लोगों को नहीं पता होगा सही जवाब

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylePolice

Trending news

सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
conversion
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले