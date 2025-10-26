क्या आप जानते हैं हिंदी पुलिस को क्या कहते हैं? 90 प्रतिशत लोग देते हैं गलत जवाब

पुलिस शब्द का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा. क्या आप जानते हैं पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं. अधिकतर भारतीय को पुलिस का हिंदी अर्थ नहीं पता है.
रोजाना इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्द अंग्रेजी के हैं लेकिन उनका इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि लोगों को उस शब्द का हिंदी अर्थ नहीं पता होता है. पुलिस भी एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं. पुलिस का नाम हिंदी में बहुत ही कम लोगों को पता होगा.
अधिकतर लोगों को नहीं पता सही जवाब
अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं. दरअसल पुलिस शब्द हमारी बोलचाल में इतना शामिल हो चुका है कि पुलिस अंग्रेजी का नहीं बल्कि हिंदी का शब्द लगता है लेकिन ऐसा नहीं है पुलिस इंग्लिश का शब्द है. अगर आप भी पुलिस का हिंदी शब्द नहीं जानते हैं तो चलिए हमारे साथ जानते हैं इसका सही हिंदी शब्द क्या है.
हिंदी में पुलिस को क्या कहते हैं
पुलिस एक इंग्लिश शब्द हैं. अधिकतर देश में पुलिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. हिंदी में पुलिस शब्द को जन रक्षक कहा जाता है. कानून की पुरानी किताबों में पुलिस को राजकीय जन रक्षक के नाम से जाना जाता है. आज के समय में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हिंदी में पुलिस को जन रक्षक कहा जाता है. अधिकतर लोगों लगता है कि पुलिस हिंदी शब्द है.
कब बनी पुलिस की व्यवस्था
पुलिस व्यवस्था आधुनिक समय में आई है. पहले के समय में राजा और महाराजा के अंग रक्षक या फिर सेनापित हुआ करते थे. समय के साथ अंग रक्षक जैसी व्यवस्था खत्म हो गई. फिर नया सिस्टम शुरू हुआ. माना जाता है कि 1829 में लंदन में पहली बार मेट्रोपोलिटन पुलिस बनाई गई, जिसके बाद दूसरें देशों में भी ऐसी व्यवस्था शुरू हुई.
