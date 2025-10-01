Advertisement
30 की उम्र के बाद महिलाओं को कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? एक्सपर्ट से जानें क्यों है जरूरी

Supplements For Women After 30: 30 की उम्र के बाद हर महिला को अपने डाइट में कुछ जरूरी सप्लीमेंट्स शामिल कर लेने चाहिए. इस उम्र में महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं, जिसका बुरा असर उनकी हड्डियों पर पड़ता है.

 

Oct 01, 2025
Bone Health After 30: महिलाओं के शरीर में 30 की उम्र के बाद कई बदलाव होने लगते हैं. खासकर इस वक्त महिलाएं कई हार्मोनल चेंजेज स गुजर रही होती हैं, जिसका असर सबसे ज्यादा उनकी हड्डियों की मजबूती पर पड़ता है. 30 के बाद धीरे-धीरे हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, जिससे फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इस समय में सही डाइट और रोजाना एक्सरसाइज के साथ कुछ जरूरी सप्लीमेंट्ल महिलाओं की मदद कर सकते हैं. डॉ. मनीषा रंजन (ऑब्स्टेट्रिक और गाइनेकोलॉजी, क्लाउड नाइन हॉस्पिटल, नोएडा) ने बताया कि 30 के बाद वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं, जो महिलाओं को लेना शुरू कर देना चाहिए. 

 

कैल्शियम 
हड्डियों की हेल्थ के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी होता है. ऐसे में 30 की उम्र के बाद हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी मिनरल है. खासकर महिलाओं को रोजाना करीब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेने की सलाह दी जाती है. हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि कैल्शियम की डाइट डाइट से पूरी की जा सके. लेकिन अगर डाइट से पूरी न हो, तो सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो जाता है. 

विटामिन D
एक उम्र के बाद महिलाओं के लिए विटामिन D भी बेहद जरूरी हो जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन D के बिना शरीर कैल्शियम को सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. ऐसे में शरीर में इसकी कमी पूरी करने के लिए रोजाना सूरज की रोशनी लें, फोर्टिफाइड फूड्स लें, अगर भी कमी पूरी न हो, तो डॉक्टर की सलाह से इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. 

 

मैग्नीशियम
महिलाओं के लिए मैग्नीशियम भी बेहद जरूरी होता है. कैल्शियम और विटामिन D के साथ मिलकर मैग्नीशियम भी हड्डियों को ताकत देने का काम करता है. ऐसे में इसकी कमी से मसल्स और हड्डियों की क्षमता पर असर पड़ सकता है. इसलिए 30 के बाद डॉक्टर की सलाह से इसके सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है. 

 

ओमेगा-3 फैटी एसिड
ओमेगा-3 फैटी एसिड हड्डियों की लचीलापन और मजबूती बढ़ाने का काम करता है. खासकर उम्र बढ़ने पर इसे लेना फायदेमंद होता है. 

 

जिंक
जिंक सेल रिपेयर करने में आपकी मदद कर सकता है. ऐसे में जिंक हड्डियों की मरम्मत और नई हड्डी बनाने वाले एंजाइम्स को एक्टिव करता है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

