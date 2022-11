Winter health tips: 99% लोग नहीं जानते सर्दी में कितने बजे तक लेनी चाहिए धूप, कब मिलता है विटामिन D?

Best time for vitamin D from sunlight: गर्मी के समय में सूर्य की रोशनी से जितना दूर भागते हैं, सर्दी में उतना ही करीब जाना चाहते हैं क्‍योंकि ये हमें ठंड से तो राहत पहुंचाती ही है. इसके अलावा भी हमारे शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं, ये बात तो ज्‍यादातर लोग जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, लेकिन क्‍या आप जानते हैं ये विटामिन आपको किस समय मिलता है? इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा समय के लिए सूरज की रोशनी में बैठेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा, तो चलिए जानते हैं सूर्य की रोशनी आपको कब लेना चाहिए? इससे आपको क्‍या-क्‍या फायदा मिलेगा?

विटामिन डी लेने के लिए सही टाइम क्‍या है?



सुबह



अगर आप सुबह के समय विटामिन डी लेना चाहते हैं तो आप सुबह 8 बजे के टाइम पर 25 से 30 मिनट तक धूप ले सकते हैं क्‍योंकि इस टाइम में विटामिन डी अच्छी तरह से मिलता है.

शाम

अगर आप शाम के समय सूरज की रोशनी से विटामिन डी लेना चाहते हैं तो आप सूरज डूबने के समय इस विटामिन को हासिल कर सकते हैं.

धूप के फायदे भी जान लीजिए

विटामिन डी

सूर्य की रोशनी में थोड़ा समय बिताने से ही कई लाभ होते हैं. इसमें से सबसे प्रचलित है विटामिन डी. आज के समय में कई लोगों को विटामिन डी की कमीहो रही है. ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके अलावा यह हमारे शरीर को ऊर्जावान भी बनाए रखता है.

सूरज में मौजूद यूवीए

सूर्य की रोशनी से बॉडी को यूवीए मिलता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो बेहतर होता है. इसके अलावा ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी सुधारता है.

नींद के लिए फायदेमंद

अगर आप नींद की वजह से परेशान रहते हैं तो आपके लिए सूर्य की रोशनी बहुत मददगार रहेगी क्‍योंकि ये आपको गहरी नींद दिलाने में मददगार रहती है. सूर्य की रोशनी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है, जिससे आपको गहरी नींद आती है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर