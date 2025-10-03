रात में सोने से पहले लगाएं इन 5 चीजों में से कोई एक, सुबह उठते ही चेहरे पर मिलेगा नूरानी निखार!

Night Skin Care Tips: नेचुरल ब्यूटी हर किसी का सपना होता है लेकिन उसके लिए आपको त्वचा की देखभाल करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. आजकल बाजार में ढेरों महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने का दावा करते हैं लेकिन ये आपकी स्किन को नुकसान करते हैं आज आपको बताते हैं रात में सोने से पहले आपको कौन-कौन सी चीजें अपनी स्किन पर लगानी चाहिए. आइए आपको बताते हैं.



रात में सोने से पहले चेहरे पर क्या लगाएं?



1. हल्दी और दही का फेस पैक

अपनी स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बनाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कई महिलाएं करती हैं लेकिन इससे आपके चेहरे को काफी ज्यादा नुकसान होता है, हल्दी और दही का फेस पैक चेहरे पर आप लगा सकते हैं.



2. एलोवेरा जेल

रात में सोने से पहले आप एलोवेरा जेल को अपनी स्किन में लगा सकते हैं, इसको लगाकर सोने से आपकी स्किन ग्लोइंग बनती है. एलोवेरा जेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करती हैं.



3. टमाटर का रस

अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो टमाटर के रस को आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं ये आपकी स्किन को अंदर से चमकदार बनाने में मददगार होती है.



4. दही

आप रात में सोने से पहले अपनी स्किन में दही को भी लगा सकते हैं. इसको चेहरे पर लगाने से आपकी स्किन काफी ज्यादा खिली-खिली नजर आएगी.



5. ओट्स और दही का स्क्रब



डेड स्किन सेल्स को हटाकर त्वचा को मुलायम अगर आप रखना चाहते हैं, तो रात में सोने से पहले ओट्स और दही का स्क्रब चेहरे पर लगा सकते हैं ये आपकी स्किन को खिला-खिला रखता है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.