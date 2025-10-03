Advertisement
trendingNow12946009
Hindi Newsलाइफस्टाइल

रात में सोने से पहले लगाएं इन 5 चीजों में से कोई एक, सुबह उठते ही चेहरे पर मिलेगा नूरानी निखार!

Night Skin Care Tips:  स्किन में हमेशा निखार पाने के लिए आपको चेहरा का खास ध्यान रखना चाहिए. रात में सोने से पहले आपको कुछ चीजों को चेहरे पर लगाना चाहिए, इससे सुबह उठते ही आपके चेहरे को गजब का नूरानी निखार मिल सके, आइए आपको बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात में सोने से पहले लगाएं इन 5 चीजों में से कोई एक, सुबह उठते ही चेहरे पर मिलेगा नूरानी निखार!

Night Skin Care Tips:  नेचुरल ब्यूटी हर किसी का सपना होता है लेकिन उसके लिए आपको त्वचा की देखभाल करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. आजकल बाजार में ढेरों महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने का दावा करते हैं लेकिन ये आपकी स्किन को नुकसान करते हैं आज आपको बताते हैं रात में सोने से पहले आपको कौन-कौन सी चीजें अपनी स्किन पर लगानी चाहिए. आइए आपको बताते हैं.
 

रात में सोने से पहले चेहरे पर क्या लगाएं?
 

1. हल्दी और दही का फेस पैक

Add Zee News as a Preferred Source

अपनी स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बनाने के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कई महिलाएं करती हैं लेकिन इससे आपके चेहरे को काफी ज्यादा नुकसान होता है, हल्दी और दही का फेस पैक चेहरे पर आप लगा सकते हैं.
 

2. एलोवेरा जेल

रात में सोने से पहले आप एलोवेरा जेल को अपनी स्किन में लगा सकते हैं, इसको लगाकर सोने से आपकी स्किन ग्लोइंग बनती है. एलोवेरा जेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करती हैं.
 

3. टमाटर का रस

अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो टमाटर के रस को आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं ये आपकी स्किन को अंदर से चमकदार बनाने में मददगार होती है.
 

4. दही

आप रात में सोने से पहले अपनी स्किन में दही को भी लगा सकते हैं. इसको चेहरे पर लगाने से आपकी स्किन काफी ज्यादा खिली-खिली नजर आएगी. 
 

5. ओट्स और दही का स्क्रब
 
डेड स्किन सेल्स को हटाकर त्वचा को मुलायम अगर आप रखना चाहते हैं, तो रात में सोने से पहले ओट्स और दही का स्क्रब चेहरे पर लगा सकते हैं ये आपकी स्किन को खिला-खिला रखता है.
 

इसे भी पढ़ें: इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर दोमुंहे बालों को हमेशा के लिए कहें गुडबाय, करें ट्राई

 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

glowing skin tipsnight skin care tips

Trending news

पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
;