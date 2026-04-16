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Hindi Newsलाइफस्टाइलहोटल रूम में घुसते ही शुरुआती 5 सेकंड क्यों होते हैं सबसे अहम? वजह जानकर आप चौंक उठेंगे

होटल रूम में घुसते ही शुरुआती 5 सेकंड क्यों होते हैं सबसे अहम? वजह जानकर आप चौंक उठेंगे

What to do When Enter Hotel Room: अगर आप घूमने-फिरने के दौरान होटलों में ठहरते हैं तो कमरे में घुसते ही एक काम करना बेहद जरूरी हो जाता है. यह काम महज 5 सेकंड का ही होता है. यहां हम छुपे हुए कैमरों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि यह उससे भी बड़ी बात है, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 16, 2026, 04:49 AM IST
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होटल रूम में घुसते ही शुरुआती 5 सेकंड क्यों होते हैं सबसे अहम? वजह जानकर आप चौंक उठेंगे

Hotel Room Hygiene Hacks in Hindi: भारत में घूमना-फिरना लोगों का पसंदीदा शौक है. घूमने-फिरने के दौरान लोग होटल-गेस्ट हाउसों ठहरते हैं. कमरे में पहुंचते ही ज्यादातर यात्री थकान के कारण अपना सामान पटककर सीधे बेड पर लेट जाते हैं. इस दौरान अधिकतर लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, जो उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए. हम यहां पर कमरों में छुपे सीक्रेट कैमरों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल चीज उससे भी बड़ी है. उस सीक्रेट चीज के बारे में एक टिकटॉक यूजर ने अपने वीडियो में विस्तार से बताया है, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए वरना आपको पछताना पड़ सकता है. 

होटल के कमरे में घुसते ही करें ये 5 सेकंड का काम

टिकटॉक यूजर @anastasiastefa9 ने बताया कि होटल के कमरे में घुसते ही सिर्फ पांच सेकंड का एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए. जिससे वहां पर ठहरना आनंददायक बन सके.

डेली मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट यूजर ने वीडियो में बताया कि होटल के कमरे में घुसते ही वह सबसे पहले बेड पर रखे सजावटी कुशन और बेड रनर को फर्श पर फेंक देती हैं. इसके बाद बेड पर केवल साधारण सफेद चादरें और तकिए रह जाते हैं. 

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होटलों में नहीं धोए जाते डेकोरेटिव कुशन और बेड रनर

इंटरनेट यूजर के मुताबिक, अधिकतर होटल-गेस्ट हाउसों में डेकोरेटिव कुशन और बेड रनर कभी धुले नहीं होते. ह वीडियो लाखों बार देखा गया और लोग उनके इस वीडियो पर तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं. कई यूजर ने उनके सुझाव से सहमति जताते हुए बेड पर रखे तकिए को भी पलट लें. ऐसे में आप उस तरफ सोएं, जिधर ज्यादा छुआ न गया हो. 

बड़े होटल में काम कर चुके एक पूर्व हाउसकीपर ने भी कमेंट में बताया, 'होटलों में केवल बेडशीट और तकियों के कवर धुले जाते हैं. वहां पर कुशन और दूसरे डेकोरेटिव सामान नहीं धोए जाते. ग्लास और मग्स को भी सिर्फ बाथरूम में धोकर रख दिया जाता है.'

'गंदे दिखने तक धोएं नहीं'

एक व्यक्ति ने कई साल तक महंगे होटल में काम किया था. उसने राज खोलते हुए लिखा, 'हम उन्हें (कुशन और दूसरे डेकोरेटिव सामान) कभी नहीं धोते. बिल्कुल कभी नहीं.' उनकी बात को एक अन्य हाउसकीपर भी पुष्ट किया. उसने बताया कि उन्हें होटल मैनेजमेंट की ओर से निर्देश दिया जाता था कि कुशन तब तक न बदलें, जब तक गंदगी साफ न दिखे. इसलिए वे जानबूझकर उन पर कुछ गिरा देते थे ताकि उन्हें धोया जा सके. एक क्लीनर ने बताया कि उनके होटल में हर मेहमान के जाने के बाद ये सामान धोया जाता है. 

होटल मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के मुताबिक, सभी होटल एक जैसे नहीं होते. काफी होटलों में हाइजीन को लेकर बहुत अलर्टनेस बरती जाती है और वहां पर रूम डेकोर को कुछ हफ्तों में धोना या डिसइंफेक्ट किया जाता है. इस बहस के बीच वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और यात्रियों को कमरे में पहुंचते ही साफ-सफाई की जांच करने को प्रेरित कर रहा है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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Hotel Room Safety Tips in Hindi

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