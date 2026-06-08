Add Zee Business As A Preferred Source
App

अचानक लिफ्ट हो गई है बंद? घबराए नहीं, गहरी सांस लेकर करें ये काम

अचानक लिफ्ट में फंसने इंसान घबरा जाता है. ऐसे में दिल की धड़कन तेज हो जाती है. आइए जानते हैं लिफ्ट अचानक रुक जाए तो क्या करना चाहिए.

Written ByShilpa
Published: Jun 08, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:21 PM IST
अचानक लिफ्ट हो गई है बंद? घबराए नहीं, गहरी सांस लेकर करें ये काम

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्रीलंका की लंका लगाने उतरेंगे वैभव-प्रियांश, ये होगी भारत ए टीम की प्लेइंग XI?
cricket10 min ago
2
Ind vs Eng13 min ago
3
Greater Noida news16 min ago
4
west bengal news in hindi24 min ago
5
pakistan angry over uk mps questions on pok protests and violence24 min ago