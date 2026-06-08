अचानक लिफ्ट हो गई है बंद? घबराए नहीं, गहरी सांस लेकर करें ये काम

आज के समय में ऑफिस, मॉल, सोसायटी और घरों में लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं. लिफ्ट हमारी लाइफ की बेसिक जरूरत बन गई है. कभी-कभी कुछ खराबी या बिजली ना होने की वजह से लिफ्ट बीच में रुक जाती है. जब लिफ्ट ऐसे रुक जाती है तो लोग घबरा जाते हैं. क्या आप जानते हैं लिफ्ट में फंसने के दौरान घबराना नहीं चाहिए. आइए जानते हैं उस दौरान क्या करना चाहिए.
अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अनुसार जब इंसान डरा हुआ होता है तो शरीर एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है. इस हार्मोन रिलीज की वजह से दिल की धड़कन तेज हो जाती है. जिससे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन और ऊर्जा मिल सके. पैनिक की कंडीशन में इंसान तेजी से सांस लेता है. इस कंडीशन को हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं. इस वजह से चक्कर आना, कमजोरी और हाथ-पैरों में झुनझुनी महसूस हो सकती है. अचानक डर की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है. जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधी बीमारी है तो इस दौरान समस्या बढ़ सकती है.
लिफ्ट में फंसने पर घबराना नहीं चाहिए. जल्द से जल्द हेल्प का बटन दबा दें. इसके अलावा इमरजेंसी अलार्म भी दबाएं
लिफ्ट मैनेजमेंट या फिर मेंटेनेंस टीम को कॉल करें. मोबाइल में नेटवर्क हो तो परिवार को सूचना दें.
लिफ्ट में दीवार का सहारा लेकर खड़े हो जाएं.
धीरे-धीरे गहरी सांस लें.
लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश ना करें
लिफ्ट को हिलाने की कोशिश ना करें. इसके अलाावा लिफ्ट में बार-बार उछलने की कोशिश भी ना करें.
अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप फर्श पर बैठ जाएं और धीरे-धीरे सांस लें.
लिफ्ट रुकते ही सबसे पहले खुद को शांत रखना चाहिए.
घबराने से सांस फूल सकती है, चक्कर आ सकता है और सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है.
सबसे पहले गहरी सांस लें. खुद को संभालें.
पैनिक करने से समस्या बढ़ सकती है.
लिफ्ट में फंसने पर डर की वजह से अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं.
अगर आप लिफ्ट में अलार्म बटन दबा देते हैं लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप दरवाजे या दीवार को थपथपाएं.
जोर-जोर से चिल्लाना खतरनाक हो सकता है. आप साफ आवाज में मदद मांगे. इससे आपको जल्दी सुना जा सकता है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.