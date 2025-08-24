अरे बाप रे...कोबरा दिखा, घबराएं नहीं, लें ऐसा एक्शन, काटने पर फर्स्ट एड भी करें
कोबरा का नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता है. जरा सोचिए कि अगर ये जीव आपके सामने आ जाए, या बदकिस्मती से किसी को काट ले, तो ये पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:46 AM IST
Cobra Safety Tips: बरसात या गर्मी के मौसम में अक्सर सांप बिल से बाहर आ जाते हैं और कभी-कभी ये हमारे घरों या आसपास के इलाके में भी दिखाई दे सकते हैं. इनमें से सबसे खतरनाक सांपों में से एक है कोबरा. इसका जहर इंसान की जान तक ले सकता है. ऐसे में घबराने की बजाय समझदारी से कदम उठाना जरूरी है. आइए जानते हैं कि अगर आपके आसपास कोबरा दिखाई दे तो क्या करें और अगर किसी को कोबरा काट ले तो तुरंत क्या फर्स्ट एड करें.

कोबरा दिखे तो क्या करें?

1. घबराएं नहीं और दूरी बनाए रखें: कोबरा तभी हमला करता है जब उसे खतरा महसूस होता है. उसे उकसाने या मारने की कोशिश बिल्कुल न करें.

2. सुरक्षित दूरी बनाएं: कम से कम 6-8 फीट दूर खड़े रहें, ताकि ये जीव आप पर हमला न कर सके

3. बच्चों और पालतू जानवरों को दूर करें: सांप को छूने या खेलने की गलती न करें. खासकर छोटे बच्चों और पेट एनिमल से काफी ज्यादा खतरा होता है.

4. प्रोफेशनल स्नेक कैचर को बुलाएं: तुरंत वन विभाग या लोकल स्नेक रेस्क्यू टीम से संपर्क करें.

5. सांप को रास्ता दें: अगर सांप खुद से बाहर निकल रहा है तो उसे जाने दें. रास्ता रोकने की कोशिश न करें.

 

कोबरा के काटने पर फर्स्ट एड टिप्स

1. पीड़ित को शांत रखें: डर और घबराहट से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जहर तेजी से शरीर में फैल सकता है.

2. मरीज को ज्यादा हिलने-डुलने न दें: कोशिश करें कि काटे गए हिस्से को स्टेबल रखें.

3. कसे हुए कपड़े या ज्वैलरी हटाएं: सूजन बढ़ने से ब्लड का फ्लो रुक सकता है.

4. टॉर्निकेट या काटना न करें: जहर निकालने के लिए घाव काटना या चूसना खतरनाक हो सकता है.

5. काटे गए हिस्से को हार्ट से नीचे रखें: इससे जहर के फैलने की स्पीड स्लो हो जाती है.

6. तुरंत अस्पताल पहुंचाएं: कोबरा के जहर के लिए एंटी-वेनम इंजेक्शन ही कारगर इलाज है.

क्या न करें?

1. झाड़-फूंक या घरेलू नुस्खों पर भरोसा न करें.

2. शराब या कोई भी दवा मरीज को खुद से न दें.

3. मोबाइल से फोटो या वीडियो लेने में वक्च बर्बाद न करें.

 

इस बात को समझें
कोबरा बेहद खतरनाक सांप है लेकिन ये बेवजह से इंसान पर हमला नहीं करता. अगर ये आपके आसपास दिखाई दे तो उसे सुरक्षित तरीके से जाने दें और तुरंत एक्सपर्ट को बुलाएं. और अगर किसी को काट ले, तो घबराने की बजाय सही फर्स्ट एड देकर तुरंत अस्पताल पहुंचाएं. याद रखें, थोड़ी सावधानी और क्विक एक्शन से बड़े हादसे टाले जा सकते हैं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

