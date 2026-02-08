सुबह उठते ही गुब्बारे की तरह फूल जाता है पेट? ब्लोटिंग से बचने के लिए अपना सकते हैं ये 5 घरेलू उपाय!

Bloating Relieve Home Remedies: बदलते समय और मौसम के साथ-साथ शरीर में कई तरह-तरह की समस्या देखने को मिल जाती है. कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उठते ही पेट फूलने की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है. ये समय-समय पर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दिनभर गैस-ब्लोटिंग आपकी परेशानी की वजह भी बन जाती हैं. अगर आपका पेट भी सुबह उठते ही गुब्बारे की तरह फूल जाता है, तो आपका डाइजेशन सही नहीं है इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए. गलत खान-पान, देर रात खाना, कम पानी पीना या नींद की कमी से भी ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है. अगर आप भी ब्लोटिंग से बचना चाहते हैं, तो कुछ कमाल के घरेलू उपाय को अपना सकते हैं. आइए आप भी कर ले नोट.



ब्लोटिंग से बचने के लिए घरेलू उपाय



1. सौंफ का पानी

अगर आप भी सुबह-सुबह पेट काफी ज्यादा फूलन से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आप इस समस्या से काफी जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप सौंफ का पानी पी सकते हैं. सौंफ डाइजेशन को बेहतर बनाती है.



2. नींबू पानी

सुबह-सुबह आप नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर आपके पेट को ठीक रखने का काम करती है.



3. फाइबर बेस्ड डाइट

अगर आप सुबह-सुबह हैवी खाना खाते हैं, तो ये आपके पेट को खराब भी कर सकती है. अगर आप पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप फाइबर बेस्ड डाइट को भी ले सकते हैं. जितना हल्का खाना सुबह खाते हैं आप उतने ही हेल्दी रहते हैं.



4. पुदीने की चाय

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको सुबह-सुबह चाय पीने की आदत होती है आपको बता दें आपको रोजाना पुदीने की चाय पीनी चाहिए. ये चाय आपके पेट को हल्का और ठंडा रखने का काम करता है.



5. हाइड्रेट रहें

आपको अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है. अगर आप सुबह-सुबह की ब्लोटिंग से परेशान है, तो आपको रोजाना सुबह-सुबह पानी पीना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.