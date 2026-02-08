Advertisement
trendingNow13101929
Hindi Newsलाइफस्टाइलसुबह उठते ही गुब्बारे की तरह फूल जाता है पेट? ब्लोटिंग से बचने के लिए अपना सकते हैं ये 5 घरेलू उपाय!

सुबह उठते ही गुब्बारे की तरह फूल जाता है पेट? ब्लोटिंग से बचने के लिए अपना सकते हैं ये 5 घरेलू उपाय!

Bloating Relieve Home Remedies: कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह-सुबह उठते ही ब्लोटिंग की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. आज आपको जबरदस्त घरेलू उपाय बताते हैं, जिसको फॉलो करके आप इससे राहत पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह उठते ही गुब्बारे की तरह फूल जाता है पेट? ब्लोटिंग से बचने के लिए अपना सकते हैं ये 5 घरेलू उपाय!

Bloating Relieve Home Remedies:  बदलते समय और मौसम के साथ-साथ शरीर में कई तरह-तरह की समस्या देखने को मिल जाती है. कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उठते ही  पेट फूलने की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है. ये समय-समय पर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दिनभर गैस-ब्लोटिंग आपकी परेशानी की वजह भी बन जाती हैं. अगर आपका पेट भी सुबह उठते ही गुब्बारे की तरह फूल जाता है, तो  आपका डाइजेशन सही नहीं है इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए.  गलत खान-पान, देर रात खाना, कम पानी पीना या नींद की कमी से भी ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है. अगर आप भी ब्लोटिंग से बचना चाहते हैं, तो कुछ कमाल के घरेलू उपाय को अपना सकते हैं. आइए आप भी कर ले नोट.
 

ब्लोटिंग से बचने के लिए घरेलू उपाय
 

1. सौंफ का पानी

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप भी सुबह-सुबह पेट काफी ज्यादा फूलन से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आप इस समस्या से काफी जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप  सौंफ का पानी पी सकते हैं. सौंफ डाइजेशन को बेहतर बनाती है.
 

2. नींबू पानी

सुबह-सुबह आप नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.  आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर आपके पेट को ठीक रखने का काम करती है.
 

3. फाइबर बेस्ड डाइट

अगर आप सुबह-सुबह हैवी खाना खाते हैं, तो ये आपके पेट को खराब भी कर सकती है. अगर आप पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप फाइबर बेस्ड डाइट को भी ले सकते हैं. जितना हल्का खाना सुबह खाते हैं आप उतने ही हेल्दी रहते हैं.
 

4. पुदीने की चाय

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको सुबह-सुबह चाय पीने की आदत होती है आपको बता दें आपको रोजाना पुदीने की चाय पीनी चाहिए. ये चाय आपके पेट को हल्का और ठंडा रखने का काम करता है.
 

5. हाइड्रेट रहें 

आपको अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है. अगर आप सुबह-सुबह की ब्लोटिंग से परेशान है, तो आपको रोजाना सुबह-सुबह पानी पीना चाहिए.

 

ये भी पढे़ंः हाई-बीपी हो सकता है कम, बस डाइट में शामिल करें ये फल!
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Bloating Home Remediesbloating relieve home remedies

Trending news

RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी