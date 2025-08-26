आपके फेवरट प्लांट पर है फंगस की टेढ़ी नजर, बचाना चाहते हैं तो पहले ही अपनाएं सेफ्टी टिप्स
आपके फेवरट प्लांट पर है फंगस की टेढ़ी नजर, बचाना चाहते हैं तो पहले ही अपनाएं सेफ्टी टिप्स

कई लोगों को गार्डेनिंग का तगड़ा शौक होता है, लेकिन कई बार आपके पसंदीदा पौधे पर फंगस का हमला हो जाता है, ऐसे में जरूरी है कि आप पहले हिफाजत के इंतजाम कर लें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:01 AM IST
Save Plants From Fungus: अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि कभी-कभी पौधों की पत्तियों, तनों या मिट्टी पर सफेद, काले या भूरे रंग की परत जैसी जम जाती है. ये फंगस होता है, जो पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक को खराब कर सकता है. फंगस की वजह से पौधे पीले पड़ने लगते हैं, उनका ग्रोथ रुक जाता है और कई बार पौधा सूख भी जाता है. ऐसे में प्लांट को वक्त रहते फंगस से बचाना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार उपाय.

1. पानी देने का तरीका
फंगस ज्यादातर नमी और ज्यादा पानी वाली मिट्टी में पनपता है. इसलिए पौधों में जरूरत से ज्यादा पानी कभी न डालें. हमेशा ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी हल्की नम रहे लेकिन पानी भरकर न खड़ा हो. इसके लिए गमले में ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी है, ताकि एक्सट्रा पानी निकल सके.

2. धूप और हवा का इंतजाम करें
पौधे को ताजी हवा और धूप मिलना बेहद जरूरी है. अगर पौधे को लंबे समय तक अंधेरे और नमी वाली जगह पर रखा जाए तो फंगस जल्दी पनपने लगता है. इसलिए गमलों को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें सुबह की धूप और सही वेंटिलेशन मिले. ये पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाता है और फंगस से हिफाजत करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. पत्तियों और मिट्टी को साफ रखें
फंगस अक्सर गंदी और नम पत्तियों या मिट्टी पर पनपता है. इसलिए पौधों की पत्तियों पर जमी धूल को समय-समय पर गीले कपड़े से साफ करें. मिट्टी की ऊपरी सतह पर अगर सफेद परत या फफूंद दिखाई दे तो उसे तुरंत हटा दें और नई मिट्टी डालें. इससे फंगस फैलने से रोका जा सकता है.

4. नेचुरल स्प्रे का इस्तेमाल करें
बाजार में मिलने वाले केमिकल स्प्रे की बजाय आप घर पर ही नेचुरल स्प्रे बना सकते हैं. इसके लिए नीम का तेल सबसे असरदार उपाय है. नीम का तेल और पानी को मिलाकर हफ्ते में एक-दो बार पौधों पर छिड़कें. इसके अलावा बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण भी फंगस को रोकने में मदद करता है.

5. इंफेक्टेड हिस्सों को हटाएं
अगर किसी पौधे की पत्तियां या टहनी फंगस से ज्यादा अफेक्ट हो जाएं तो उन्हें तुरंत काटकर हटा दें. वरना फंगस तेजी से पूरे पौधे और आसपास के अन्य पौधों में फैल सकता है. इंफेक्टेड हिस्सों को गार्डन से दूर फेंकें ताकि वह दोबारा असर न करे.

