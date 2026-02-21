Advertisement
trendingNow13117373
Hindi Newsलाइफस्टाइलछोटे-छोटे बचे हुए साबुन के टुकड़े करेंगे बड़ा कमाल, फटाफट जान लें इस्तेमाल करने के 4 स्मार्ट तरीके

छोटे-छोटे बचे हुए साबुन के टुकड़े करेंगे बड़ा कमाल, फटाफट जान लें इस्तेमाल करने के 4 स्मार्ट तरीके

Uses For Leftover Soap Bars: साबुन का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है. कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटे-छोटे बचे हुए साबुन को बेकार समझकर फेंक देते हैं आज आपको इनके इस्तेमाल करने के स्मार्ट तरीके के बारे में बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छोटे-छोटे बचे हुए साबुन के टुकड़े करेंगे बड़ा कमाल, फटाफट जान लें इस्तेमाल करने के 4 स्मार्ट तरीके

Uses For Leftover Soap Bars:  साबुन का इस्तेमाल कई सारी चीजों में किया जाता है. कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा घिसने लगता है और धीरे-धीरे छोटा हो जाता है और लोग इसको बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं लेकिन आप ये चीज काफी गलत करते हैं आप फेंकने के बजाय इसका इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं, ऐसा करने से आपका खर्चों भी कम होगा.  छोटे-छोटे बचे हुए साबुन के टुकड़े बड़ा ही कमाल कर डालेंगे. अगर आप इसके इस्तेमाल करने के तरीकों को नहीं जानते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. आइए आप भी जान लें.
 

बचे हुए साबुन के टुकड़ों का इस्तेमाल कैसे करें?
 

1. सिलाई में चॉक

Add Zee News as a Preferred Source

बचे हुए साबुन को फेंकने की जगह पर आप इसका इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं. अगर आप सिलाई वाला काम करते हैं और लंबी-लंबी चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन सबकी जगह पर साबुन के टुकड़ों का उपयोग आप कर सकते हैं. कपड़े पर मार्किंग के लिए ये तरीका आसान रहेगा.
 

2. टॉयलेट की बदबू

अगर आपके टॉयलेट से साफ करने के बाद भी गंदी बदबू जाने का नाम नहीं लेती हैं, तो साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े इस काम को आसानी से कर देंगे. साबुन के टुकड़े को नायलॉन जाली में डाल दें और फिर टॉयलेट फ्लश टैंक के पास लटका दें फिर आप देखेंगे कि हर जगह खुशबू ही खुशबू है.
 

3. लिक्विड हैंड वॉश

लिक्विड हैंड वॉश खत्म होने की टेंशन हर किसी को काफी ज्यादा होती है. अगर आप भी साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े को फेंक देते हैं, तो फेंकने की जगह पर टुकड़ों को कद्दूकस करके हैंडवॉश बना सकते हैं ऐसा करने से आपके पैसों का खर्चा भी बच जाएगा.
 

4. जिप को ठीक 

अधिकतर लोगों के पास जिप खराब होने की समस्या काफी ज्यादा आती है, जिससे लोग हमेशा परेशान रहते हैं अगर आप भी इसको कहीं भी आसानी से ठीक करना चाहते हैं, तो आप साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े से ठीक कर सकते हैं आपको इनसे जिप पर रगड़ना है.
 

 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

leftover soap barsuses for leftover soap bars

Trending news

लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा