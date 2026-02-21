छोटे-छोटे बचे हुए साबुन के टुकड़े करेंगे बड़ा कमाल, फटाफट जान लें इस्तेमाल करने के 4 स्मार्ट तरीके

Uses For Leftover Soap Bars: साबुन का इस्तेमाल कई सारी चीजों में किया जाता है. कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा घिसने लगता है और धीरे-धीरे छोटा हो जाता है और लोग इसको बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं लेकिन आप ये चीज काफी गलत करते हैं आप फेंकने के बजाय इसका इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं, ऐसा करने से आपका खर्चों भी कम होगा. छोटे-छोटे बचे हुए साबुन के टुकड़े बड़ा ही कमाल कर डालेंगे. अगर आप इसके इस्तेमाल करने के तरीकों को नहीं जानते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. आइए आप भी जान लें.



बचे हुए साबुन के टुकड़ों का इस्तेमाल कैसे करें?



1. सिलाई में चॉक

Add Zee News as a Preferred Source

बचे हुए साबुन को फेंकने की जगह पर आप इसका इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं. अगर आप सिलाई वाला काम करते हैं और लंबी-लंबी चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन सबकी जगह पर साबुन के टुकड़ों का उपयोग आप कर सकते हैं. कपड़े पर मार्किंग के लिए ये तरीका आसान रहेगा.



2. टॉयलेट की बदबू

अगर आपके टॉयलेट से साफ करने के बाद भी गंदी बदबू जाने का नाम नहीं लेती हैं, तो साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े इस काम को आसानी से कर देंगे. साबुन के टुकड़े को नायलॉन जाली में डाल दें और फिर टॉयलेट फ्लश टैंक के पास लटका दें फिर आप देखेंगे कि हर जगह खुशबू ही खुशबू है.



3. लिक्विड हैंड वॉश

लिक्विड हैंड वॉश खत्म होने की टेंशन हर किसी को काफी ज्यादा होती है. अगर आप भी साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े को फेंक देते हैं, तो फेंकने की जगह पर टुकड़ों को कद्दूकस करके हैंडवॉश बना सकते हैं ऐसा करने से आपके पैसों का खर्चा भी बच जाएगा.



4. जिप को ठीक

अधिकतर लोगों के पास जिप खराब होने की समस्या काफी ज्यादा आती है, जिससे लोग हमेशा परेशान रहते हैं अगर आप भी इसको कहीं भी आसानी से ठीक करना चाहते हैं, तो आप साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े से ठीक कर सकते हैं आपको इनसे जिप पर रगड़ना है.



Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.