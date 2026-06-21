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NEET RE-Exam से पहले क्या खाएं; ऐसे रखें खुद को तरोताजा, पढ़ें लास्ट मिनट स्ट्रेस भगाने के टिप्स

नीट-री एग्जाम से पहले हेल्दी और लाइट डाइट का सेवन करना चाहिए. एग्जाम के दौरान हाइड्रेटेड रहने के लिए ताजा फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए. आइए जानते हैं नीट यूजी री-एग्जाम से पहले किन चीजों का सेवन करना चाहिए.

Written ByShilpa
Published: Jun 21, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:29 AM IST
NEET RE-Exam से पहले क्या खाएं; ऐसे रखें खुद को तरोताजा, पढ़ें लास्ट मिनट स्ट्रेस भगाने के टिप्स

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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