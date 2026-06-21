नीट एग्जाम लीक होने के बाद एक बार फिर से री-एग्जाम हो रहा है. ऐसे में बच्चों में काफी स्ट्रेस हैं कि पेपर कैसा होगा. नीट यूजी एग्जाम बच्चों के लिए बेहद टफ एग्जाम होता है. नीट यूजी के लिए बच्चे सालभर कोचिंग जाकर मेहनत करते हैं. ऐसे में एग्जाम के दिन बच्चों में बहुत स्ट्रेस देखने को मिलता है. वहीं, जिन बच्चों के पहले नीट एग्जाम अच्छा हुआ था वहीं उन्हें स्ट्रेस है कि इस बार वाला एग्जाम कैसे होगा. आइए जानते हैं नीट री- एग्जाम से पहले बच्चों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए.
एग्जाम के दिन लाइट डाइट का सेवन करना चाहिए. बहुत ज्यादा हेवी मील का सेवन नहीं करना चाहिए. एग्जाम देने से पहले पोहा, दलिया, ओट्स, लाइट सैंडविच खा सकते हैं. इससे बॉडी की एनर्जी बनी रहती है. लाइट भोजन करने से पेट भरा रहता हैं आपको एग्जाम में जितनी एनर्जी चाहिए उनती एनर्जी मिल जाती है. ऐसे में आप एग्जाम से पहले लाइट फूड्स का सेवन करें.
नीट एग्जाम देने से पहले बच्चों को ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और हेवी डेयरी प्रोडक्ट्स को खाने से बचना. हेवी और ऑयली फूड्स खाने से पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. ज्यादा खाना खाने से ब्लोटिंग हो सकती है जिस वजह से आपका एग्जाम खराब हो सकता है. एग्जाम के दौरान गैस या ब्लोटिंग होने से आपका पूरा फोकस पेट से जुड़ी समस्या पर जा सकता है जिससे आपका एग्जाम खराब हो सकता है.
एग्जाम से पहले आप सलाद का सेवन करें. सलाद लेने से आपके जरूरी एनर्जी मिलेगी. इसके अलावा शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी. एग्जाम के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखने आप सलाद खा सकते हैं. सलाद में आप खीरा, टमाटर जैसे सब्जियों का सेवन कर सकते हैं.
एग्जाम देने से पहले आप हेवी मील की जगह फल खा सकते हैं. फल खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है. एग्जाम से पहले फल का सेवन ज्यादा बेहतर होता है. इससे आपका पेट तो भर जाता है लेकिन गैस और ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती है.
एग्जाम से पहले आप जूस का सेवन कर सकते हैं. जूस पीने से शरीर को जरूरी एनर्जी मिल जाती है. अगर आपको फल या सलाद खाने का मन नहीं है तो आप जूस का सेवन कर सकते हैं. जूस पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है. एग्जाम देने से पहले आप जूस पी सकते हैं.
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